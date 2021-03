«Dei stadige omkampane frå partiet skapar unødig splid og tek fokuset vekk frå alt som er flott i kommunen»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jørund Nygård, og er eit svar på innlegget til Mona Kjerpeseth som heitte Politikk er så mykje meir enn å seie nei. Nygård er fylkessekretær i Naturvernforbundet, men presiserer at dette innlegget er skrive som privatperson.

Det er svært gledeleg at Mona Kjerpeseth seier nei til framtidige vindkraftverk i Bremanger kommune, men det er vanskeleg for meg som naturvernar å forstå kvifor ho og Senterpartiet då legg ned så stor politisk innsats for å gjere uoppretteleg skade på naturen i ytre Bremanger. Om eit fjerde anlegg ikkje er ynskeleg, så bør ein vel prøve å hindre eit tredje og?

Om SFE hadde alle løyve i orden og ein klar og gyldig lovnad frå kommunen om bygging, så er det rett at det skal ekstraordinære årsakar til å gå tilbake på dei. Men i denne saka er det motsatt. Kommunen fekk lovnad om vegutbetring, ny djupvasskai og at ein skulle unngå konfliktfylde kraftlinjer, og sa ja. Alle desse lovnadane er brotne, og prosjektet vert stadig endra av SFE til ugunst for kommune og naboar. Det var nettopp då dei første av desse store endringane vart presentert i 2019 at motstanden for alvor vakna. Endringane er ikkje godkjent av energistyresmaktene, og det er der prosessen blir halde opp, ikkje i kommunen.

Kommunen og innbyggjarane treng forutsigbarheit på lik linje med næringslivet, og kan ikkje godkjenne stadige endringar som berre gagnar utbyggar, særleg når det ser ut til å vere djup skepsis for dei same endringane i staten. Ingen seriøse næringsaktørar forventar blankofullmakt frå ei kommune, og det er heller ikkje i Bremanger si interesse å tilby dei. At det kjem avsløringar om dårleg kvalitet på forundersøkelsane og ugyldighetskrav frå nasjonale miljøorganisasjonar, forsterkar konklusjonen om at det er SFE sjølv som har rota prosjektet til.

Det er særleg vanskeleg å forstå kritikken mot ordførar Anne Kristin Førde, der det blir framheva som negativt at ordføraren ikkje legg større vekt på dei store grunneigarane si meining enn dei små. Eg trudde dette var ferdigdebattert på 1800-talet då ein innførte allmenn stemmerett - at ein som eig lite, skal telle like mykje som ein som eig mykje. Det som er meir relevant, er at svært mange av grunneigarane seier nei til planane og at desse er tatt til tingretten for å bli fråteke områda til fordel for eit selskap som vil tene pengar på å øydelegge dei felles naturområda dei forvaltar. Det er eit langt meir alvorleg overtramp enn å gå glipp av kompensasjon for øydelegging av det same området, og ordføraren gjer heilt rett i å ta dei i forsvar.

Eigedomsretten til utmark er ein tradisjonell rett til beiteareal, jakt og fiske, arva ned gjennom generasjonar. Det er heilt forskjellig frå å eige ein hage der du kan gjere omfattande endringar, utmarka er eit felles naturområde som alle har lik rett til å nytte. Det er vil alltid vere kortsiktig lønnsamt for ein eller annan å øydelegge felles natur, men om det er dette argumentet politikarane skal vektlegge, så vil Noreg til slutt verte ein einaste stor slagghaug og industriområde. Det trur eg òg Mona er samd i at ikkje er ynskjeleg. Ein må difor vektlegge alle sin glede og bruk av området, naturen sin eigenverdi, og verdiane til dagens og framtidas grunneigarar frå beite og jakt.

Det vert påstått i innlegget at Kolset skule vart lagt ned fordi ein sa nei til vindkraft. Det er ikkje hald i dette, då avgjerda om nedlegging vart tatt lenge før vindkraftsaka vart ei heit potet. Nedlegginga vart utsett ved ein rekke høver, seinast forsøkte Espen Gulliksen å få enno ei utsetting slik at bygda kunne få tid til å få på plass privatskule. Resten av Senterpartiet støtta han ikkje i dette. Når det gjeld legefamilien som flytta, så opplyser dei at dei ikkje set pris på å bli brukt for å legitimere vindkraftutbygging.

To vindkraftverk i kommunen har blitt ferdigstilt, men inntektene derifrå høyrer vi lite om. Velstanden og alle dei gode tiltaka som Bremanger kommune kan få råd til om dei seier ja til eit tredje anlegg er det derimot populært å framheve. Eg vil råde vindkrafttilhengerane til å vere forsiktige. Det er strengt ulovleg for ein kommune å vektlegge at dei vil motta pengar for å gje løyve til eit tiltak. Korrupsjonsregelverket er heilt klart på dette.

Om tilhengerane skulle lukkast med å tvinge gjennom eit uønskt vindkraftverk ved å love vekk vindkraftpengane til alle moglege ting som ikkje har samanheng med å ulempene frå vindkraftverket, så risikerar ein at SFE eller ein utanlandsk oppkjøpar innser at avtala var over streken og ugyldig. Det er ein eigen klausul i avtala som seier at avtala ikkje gjeld om den blir sett på som ulovleg.

Uansett om ein får pengar eller ikkje, så vil lokalpolitikarane ved å presse gjennom vindkraft mot befolkninga si vilje, skape ein oppsplitta kommune utan samhandling i lang tid. På Haramsøya sto lokalbefolkninga skulder til skulder med kommunen i sine protestar mot staten. På Bremangerlandet vil eventuelle protestar vere direkte mot eigen kommune. Kan ein med slike splittingar ha makt til å stå i mot ei samanslåing med Kinn?

Medlemmane i Høgre, Venstre og Arbeidarpartiet frå alle delar av kommunen, tok ei framsynt avgjerd om å seie nei til splittelse og ja til naturen og livskvaliteten til innbyggarane. Desse partia har saman med SV eit solid fleirtal i kommunestyret. Seinare så har kommune etter kommune kome til same konklusjon som Bremanger. At Senterpartiet tok motsett avgjerd har vi innfunne oss med for lengst. Men dei stadige omkampane frå dei, skapar unødig splid og tek fokuset vekk frå alt som er flott i Bremanger.