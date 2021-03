Meninger

Dette innlegget er skrevet av Arne Kvalvik, miljø- og myndighetskontakt i Mowi, og er et svar til saken om fiskerne i Selje som fryktet at oppdrettsselskapet ville etablere seg på det populære fiskefeltet Dragsfalla.

Det er en saklig og god dialog mellom oppdrettere og fiskeri-interessene

Arealplaner i sjø er viktige verktøy for å sikre en langsiktig, helhetlig, forutsigbar og bærekraftig forvaltning av kystsonen. Planprosesser etter plan- og bygningsloven sikrer også en lokal forankring av arealpolitikken. I utarbeidelse av planer må det legges til rette for offentlighet og medvirkning for å sikre at nasjonale, regionale og lokale hensyn ivaretas. Fylkeskommuner og kommuner samarbeider jo med statlige myndigheter, næringslivet og innbyggerne for å finne bærekraftige løsninger og en god samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlover.

Norge har en av verdens lengste kystlinjer. Sjøen har gitt grunnlag for bosetting og samfunnsutvikling langs hele kysten. Sjøområdene dekker mange behov og funksjoner. Samtidig har kysten vår store landskaps-, natur- og kulturhistoriske verdier. Vi har også en værhard kyst og faren for ulykker og skader på infrastruktur, bygninger og anlegg er betydelig. Alt dette skal jo speiles i kommunenes planer.

Mowi har spilt inn noen forslag i denne prosessen og disse vil naturlig nok være gjenstand for vurderinger iht. regelverket som sektormyndigheter forvalter. Og naturligvis, så vil innbyggere og andre næringsutøvere også kunne kommentere på dette. I artikkelen blir det hevdet at Mowi har sendt en akvakultursøknad for områder som er foreslått. Det medfører ikke riktighet. Arealplanprosessen som nå pågår, er altså en del av det offentlige reguleringsmekanismene for sjøområdene. All næringsvirksomhet i sjø forutsetter tillatelser fra myndigheter etter relevant sektorlovgivning. En ordinær akvakultursøknad kan ikke sendes forvaltningen før der foreligger areal avsatt til akvakultur i en kommuneplan/arealplan.

Avisartikkelen omtaler miljøaspekter ved lokalitet Rundreimstranda og der fremsettes uriktige påstander omkring organisk påvirkning. I henhold til akvakulturregelverket, så blir oppdrettslokaliteter overvåket mhp organisk påvirkning. Frekvensen og omfanget av overvåking, er regulert ut fra produksjonstillatelsen og miljøtilstanden. Undersøkelsene gjøres av tredjeparts, uavhengig og miljøselskap som leverer akkrediterte tjenester. Resultater blir fortløpende innrapportert via offentlige portaler og blir vurdert av forurensningsmyndighetene (Fiskeridirektoratet og Statsforvalteren). Reguleringen av organisk påvirkning er utformet slik at produksjonen skal foregå på naturens premisser. Dvs. at der er satt konkrete grenser for graden av påvirkning som tillates og produksjonen må, iht. regelverket (og enkeltvedtak), tilpasses dette. Siden gode oppdrettslokaliteter er et gode, så er det jo veldig viktig for oppdretteren at naturens tålegrenser tas hensyn til. Og fordi oppdrettslokaliteter brakklegges etter endt produksjon (eksempelvis 2–6 måneders periode uten fisk i anlegg), så vil lokaliteten få muligheten til å restituere seg. Organisk påvirkning er altså en reversibel prosess og en gratis «miljø-tjeneste» som oppdrettsnæring kan nyte godt av.

I avisartikkelen gis en åpenbart uriktig utregning av hvordan den organiske påvirkningen er fra Rundreimstranda (og andre lokaliteter?). Det finnes få oppdrettslokaliteter i Norge, unntatt offshore-anlegg kanskje, som kan tåle utslipp av de mengdene som regnestykket fremviser. Avisartikkelen bruker begrepet «ligge igjen» om organisk avfall og fremstiller dette som et overskuddsprodukt og en akkumuleringsprosess. Miljøfaglig er dette en beskrivelse som ikke samsvarer med situasjonen på Rundreimstranda eller i næringen for øvrig. Hadde dette vært faktum, så ville man ikke hatt operativ drift ved Rundreimstranda slik vi har, og som har pågått i flere tiår.

Vi benytter også anledningen til å informere om at det er en saklig og god dialog mellom oppdrettere og fiskeri-interessene. Historisk, så kan vi vise til, bl.a. i Nordfjord-området, mange kontaktmøter mellom fiskere, oppdrettere og forvaltning. I slike prosesser, så har man fått gjort viktige avklaringer, for alle parter/interessenter, ift. interesse-avklaringer. Den gjensidige nytten som slike erfaringer viser, tilsier at vi også i fremtiden vil legge stor vekt på en tett og god dialog med alle interessenter i havområdene.