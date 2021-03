«Avstanden i Kinn mellom kommunesentra Florø og Måløy blir vel vitterleg den same, med eller utan Bremanger?»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jacob Nødseth. Venstre sin gruppeleiar i Kinn kommune:

Forklar meg, Erling

«Ein kommune som ikkje heng saman geografisk vil ha problem med å spare pengar gjennom effektivisering utan at dette går ut over tenestetilbodet, anten her eller der eller begge stader», seier Sp sin stortingskandidat Erling Sande til Fjordenes Tidende si nettutgåve 18. mars.

Vil reversere Kinn om han kjem i posisjon til det – Denne kommunesamanslåinga burde ikkje ha skjedd. Eg håpar vi får eit regjeringsskifte som gjer om denne tabben av høgreregjeringa Senterpartiet sitt forslag til stortingsvalprogram for komande periode er no klart i form av eit utkast som skal leggast fram for landsmøtet. Erling Sande og partiet er der tydelege på kva dei meiner om kommunesamanslåingar som dei meiner har kome til mot folket si vilje.

Eg kjenner Erling Sande som ein tvers i gjennom triveleg, etterretteleg og oppegåande kar. At vi har ulikt syn på korleis vi burde ha utvikla Sogn og Fjordane til eit kraftfylke med folkevekst - og kanskje unngått den stagnasjonen som vi har sett over år, skal eg la ligge no. Før eg vurderer å gå inn i det materielle i innlegget ditt, Erling, vil eg utfordre deg til å utdjupe sitatet som eg har med innleiingsvis.

For utover at det utan tvil er meir behageleg for auget å sjå ei samanhengande geografisk eining, for oss som finn indre sjelero i slikt, så blir vel vitterleg avstanden i Kinn mellom kommunesentra Florø og Måløy den same, med eller utan Bremanger?