«Ei sovande nattevakt betyr mykje for oppleving av tryggleik og god omsorg. Det motsette kan føre til psykisk uhelse og ha dårleg ringverknad på hjelpebehov»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Silje Kristin Hatlehol Leirgulen.

Hjarteaksjonen og Klokkartunet

Eg har følgt med frå sidelinja og har eit innspel. Eg har hatt bestemora mi på Klokkartunet og kjenner plassen på den måten, sjølv om det er nokre år sidan. Eg har både jobba i kommunale tenester for psykisk helse i Bergen kommune og i Helse Bergen og kjenner til ulike omsorgsnivå og behov både på kommunalt nivå og i spesialisthelsetenesta. Eg veit ikkje korleis ei sovande nattevakt var organisert på Klokkartunet, men eg kan tenke meg at bebuarane opplevde trygghet av ei nattevakt som kikka inn til dei og sa god natt, spurte om alt var greit og som kunne komme til dei på eit par minutts varsel om dei skulle trenge akutt hjelp.



Bebuarane på Klokkartunet har sikkert ulike hjelpebehov og behovet vil sikkert variere i løpet av tida dei bur der. Dei kan bli oppleve akutt somatisk sjukdom i ein kortare periode og dei kan oppleve psykisk sjukdom på sine eldre dagar, noko som er vanleg. Eg vil tru at å ha ei sovande nattevakt på huset både vil førebygge og dempe engstelse i forbinding med dette. Eg trur at det vil vere betryggande for bebuarane at dei kan bu på Klokkartunet og ha muleghet til raskt tilsyn døgnet rundt om dei skulle bli sjuke eller ha behov for hjelp.

Eg las at ordførar har uttalt at dersom dei treng hjelp på natt, er dei på feil omsorgsnivå og må flyttast til sjukeheimsnivå. Eg har ikkje tal på kva det kostar å ha ein innbyggar på Klokkartunet kontra sjukeheim, men som helseministeren sa så kostar det mykje meir å ha ein pasient på sjukeheim enn at personen bur i omsorgsbustad. Om ein eller fleire av bebuarane no må på sjukeheim fordi dei egentlig treng ei sovande nattevakt på huset ryk fort dei sparte 200.000 som er omtalt er spart. For meg er dette eit lett reknestykke og er usikker på om dei har vurdert nedsett trygghet som ein viktig faktor då dei tok avgjerdsla.

Eg som psykiatrisk vernepleiar er oppteken av god psykisk helse og skjønnar at ordførar og rådmann er oppteken av økonomi, men er det ikkje muleg å vinkle saka til at nedsett oppleving av tryggheit og god omsorg kan føre til psykisk uhelse og har dårleg ringvirkning på hjelpebehov? Kan ein frå denne vinklinga få dei som bestemmer til å forstå kor mykje ei sovande nattevakt på Klokkartunet faktisk betyr for bebuarane? Dersom dette allerede er vurdert, vil eg verte overraska. Eg vil også legge til at eg ikkje kjenner den politiske prosessen i kommune, men eg tenker det vil føre til auka respekt for dei av politikare som har sagt at dei ikkje kjente til alle konsekvensane av at dei tok vekk den sovande nattavakta og derfor ønsker å gjere om vedtaket.

Masse lykke til vidare i saka og håpar det ordnar seg for alle.