Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Anfinn Sjåstad som er 1. kandidat til stortingsvalet for Framstegspartiet i Sogn og Fjordane valdistrikt:

Ikkje godt nok

Eg er ikkje nøgd med den nye Nasjonal transportplan (NTP) som blei framlagt i dag av samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringa si satsing på vedlikehald og utbetring av fylkesvegar er for dårleg. Vi treng eit kraftig løft i vedlikehald og investeringane på fylkesvegane våre i Sogn og Fjordane og Frp vil legge stor vekt på det manglande etterslepet fylkesvegar har under forhandlinga med regjeringa for å sikre fleirtal for NTP.

At ikkje regjeringa har lagt inn Rv. 15 Strynefjellet med ny tunnel i NTP er mildt sagt eit særs dårleg signal til næringslivet i Nordfjord. Dette er ein av dei viktigaste eksportvegane vi har i Sogn og Fjordane og burde absolutt prioriterast inn i NTP. Det same gjeld Rv. 13 Vikafjellet, at den heller ikkje er lagt inn i NTP kan ein tolke slik at regjeringa ikkje prioriterer eksportvegane frå Sogn og Fjordane til Austlandet.

E39 Sandane- Byrkjelo er ikkje med i fyrste delen av NTP, dette viser at regjeringa ser på Sogn og Fjordane som mindre viktig når det gjeld å realisere E39 som den viktige vegen for transport av passasjerar og gods langs Vestlandet. Eg meiner at det burde blitt sett av eit større beløp til rassikring i fyste periode i NTP for fylke vårt, for å sikre vegane i Sogn og Fjordane betre mot ras.

Framstegspartiet er veldig godt nøgd med at Stad skipstunnel endeleg er fullfinansiert slik at det viktige og etterlengta prosjektet for kysten no endeleg kjem i gang. Både sentralt og lokalt har Frp jobba lenge for å realisere Stad skipstunnel, og no kan vi endeleg starte bygginga av tunnelen. Jobben vidare blir no å jobben for å få ut synergieffekten av Stad skipstunnel.

Eg er også nøgd med at E39 Havstadtunnelen er inne med 1,3 milliardar i første den av NTP, eit skår i gleda er signala frå Olve Grotle (H) og regjeringa at delar av finansieringa kan blir bompengefinansiert.