«I år tek konfirmantane jobben digitalt»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Beate Folkestad Osdal, sokneprest i Totland og Nord-Vågsøy.

Aldri før har reint vatn vore så viktig som i 2020. Då heile verda hamna i krise var det godt å ha mange års erfaring, kunnskap og arbeid med vatn i ryggen. På rekordtid kunne Kirkens Nødhjelp bygge handvaskstasjonar, køyre ut vassbilar og drive opplæring i hygiene for å førebygge covid-19.

Dessverre står vi overfor mange utfordringar i 2021 òg. Fleire land møter no si andre eller tredje bølgje av pandemien. Vi har sett Malawi grave massegraver, sjukehus fyllast opp og land stengast ned.

Akkurat no gjer kyrkjelydar over heile Noreg seg klare til å gjere ein forskjell. Til å forandre noko for andre. Det gjer vi gjennom å samle inn pengar til Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon 21. – 23. mars.

Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon handlar i år om å gi reint vatn til menneske i naud. Vatn forandrar liv.

I eit halvt århundre har norske kyrkjelydar strekt ut ei hand til menneske i naud gjennom Fasteaksjonen.

Pandemien har verkeleg vist oss verdien av samarbeid. Verdien av å stå saman når krisa rammar. Både her heime og i landa Kirkens Nødhjelp jobbar.

For medan alt har vore stengt, har Kirkens Nødhjelp kome fram med hjelp takka vere gode partnarar på bakken.

Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon er ein fantastisk dugnad for rettferd. Både konfirmantar og frivillige brukar fastetida til å hjelpe dei som treng det mest. Ta godt imot bøsseberarane! Du får kanskje ei utfordring til å gje i ei digital bøsse 21.-23. mars!

Her er døme på meldingar som konfirmantane sender rundt: Hei! I år er eg konfirmant og vi i kyrkja skal redda liv saman med Kirkens Nødhjelp. Men korona gjer at eg ikkje kan gå med bøsse. Dette er mi digitale bøsse. Vil du gi ei gåve for å vera med på dette livsviktige arbeidet? For kvar person eg deler med, har eg banka på ei dør med mi digitale bøsse. Kan du ikkje gi, er det også veldig god hjelp at du berre deler denne videre! Du kan Vippse eller sende SMS . Takk for gåva du gir!

Når du Vippsar eller sender melding vert pengane registert i det soknet som telefonen er registrert. Slik kan konfirmantane i heile Nordfjord følgje med kor mykje som blir samla inn her på Fasteaksjonen.no.

Ver med og hjelp oss å slå rekordane frå i fjor. Det er også oppretta innsamlingar på facebooksidene til kyrkjelydane.

No hastar det å forandre. For andre.