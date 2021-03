«Jeg vil foreslå en vernesone mot oppdrett i hele Bryggja sin skjærgård»

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Einar Oddgeir Midtbø, som en høringsuttale til kommuneplan for sjøareal i Stad kommune:

Innover Nordfjorden har Bryggja det eneste området som kan betraktes som skjærgård.

Her er mange små øyer, holmer og skjær. Her ligg grunne sandbanker viker med svært gode fiskemuligheter, meder og gyteplasser for fisk og krabber, hummer og andre skalldyrarter.

Som fritidsfisker på Bryggja i 60 år kan jeg tillate meg å påberope meg grunnleggende kjenskap til fjorden og livet i fjorden.

Fjorden som er cirka 2 kilometer bred er veldig ulik på nordsiden og sørsiden av fjorden, - dette viser og landskapet der man har mye bratte fjell på sørsiden og mer flatt landskap på nordsiden.

Midtfjords er fjorden rundt 500 meter dybde og blir svært grunt mot land på nordsiden hvor det nå planlegges fiskeoppdrett.

Lokalitet Raftevikneset

Her finnes det aller beste fiskeplassene på Bryggja både for krabber, hummer og fra Raftevikneset mot Otren er her et meget godt lineset for brøsme, lange og andre fiskeslag.

På selve Raftevikneset har vi et meget godt «Lakseverpe». Min far hadde i veldig mange år laksenot her og jeg har sogar deltatt i laksefiske her og dratt inn ganske store mengder villaks akkurat her.

Til liks med det allmente friluftsområdet Søholmen er området Krokepollen-Raftevikneset et veldig mye brukt friluftsområde. Her arrangerer man leir for ungdom hver sommar der både strandsone, sjøareal og landområde blir brukt (cirka 400 ungdommer besøker stedet hver sommar er opplyst).

Det er stort tap om ungdom skal mister denne muligheten til å utøve fritidsaktiviteter her i dette området.

Allemannsretten blir begrenset både på sjø og land.

Lokalitet Storøya

Denne lokaliteten ligg her kun 50-100 meter fra det allmente friluftsområdet Søholmen.

Her ligg og Fjordly Ungdomssenter, Fjordly Barnehage kun 100 meter fra den omsøkte lokaliteten.

Totlandsvågen som ligg like ved Fjordly er utpekt som «Brakkvassområde» og har et rikt fugleliv og dyreliv.

Området her og elva blir hvert år kontrollert av Fyllkesmannen si Miljøvernavdeling.

Rimstadelva som og har utløp her er en elv som smålaks går opp i og gyter.

Rimstadelva er og fredet.

En del fuglearter som lever her i «brakkvassområdet» er og fredet , blant anna gjeld dette tjeld og svaner.

Fiskeoppdrett generelt

Vi vet at oppdrettsanlegg skaper mange døde soner rundt anleggene.

Slamavfall etter fiskeavføring , medisinrester etc. gjør at andre organismer og levende vesen i fjorden forsvinner. Fisk og skalldyr som beiter i rester etter for og avføring er fullstendig uspiselig.

På Ytre Totland hadde Marine Harvest (nå Mowi) tidligere lakseoppdrettsanlegg , her ble produksjonen avsluttet i 2009. Igjen ligger mye slam og tauverk på sjøbunnen , fisk og skalldyr i dette området kan fortsatt ikke brukes til meneskeføde.

Vi har og hatt dykkere i området ned på sjøbunnen for å bekrefte situasjonen.

På Bryggja har vi to elver hvor smålaks går opp for å gyte:

Rimstadelva

Maurstadelva

I tillegg har vi hvert år et på Bryggja et rikt torskefiske , dvs. innsig av torsk som går inn for å gyte.

Det må og nevnes at Nordfjorden og har innsig av sild, brisling og villaks.

Vi vet at det jeg her har oppsummert blir fullstendig ødelagt med etablering av flere oppdrettsanlegg.

Lakselus

Lakselus er den aller største utfordring for oppdrettere.

Den store villaksen toler lakselus godt, men lakseyngelen som skal vandre fra elvene mot havet og som blir utsatt for et veldig lite antall lakselus dør. Dette vil på sikt utrydde villaksen i fjorden, sjøørretten er allereie stort sett borte.

Minsteavstand mellom oppdrettsanlegg

Kopi frå Mattilsynets krav:

«Retningslinjer ved etablering og utvidelse av anlegg. Etablering og utvidelse av et akvakulturanlegg må være godkjent av Mattilsynet etterforskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv. Nyetableringen eller utvidelsen skal ikke innebære en uakseptabel risiko for spredning av smitte. Se hjemler i regelverket for dette. I dag bruker Mattilsynet en anbefalt minsteavstand på 2,5 kilometer mellomakvakulturanlegg med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på inntil 3600 tonn som retningsgivende for å unngå «uakseptabel risiko for spredning av smitte». For anlegg over 3600 tonn er den anbefalte minsteavstanden til andre akvakulturanlegg fem kilometer. Strømforhold, bunntopografi og omkringliggende geografi kan legitimere både kortere og lengre avstander.»

Mattilsynet stiller krav til minsteavstand mellom oppdrettsanlegg.

I innliming fra mattilsynet ovenfor ser man at ved tillatt biomasse over 3600 tonn er avstandskravet 5 km.

I tråd med innstilling frå Statsforvalteren for Vestland Fylke vil jeg sterkt fraråde at omsøkte oppdrettslokaliteter på Bryggja blir godkjent.

Jeg vil foreslå en vernesone mot oppdrett i hele Bryggja sin skjærgård:

En linje markeres fra Kalnesodden til Tofta, innenfor denne linjen mot nord skal oppdrettsanlegg ikke forekomme.