Meninger

Dette innlegget er skrevet av Helge André Njåstad, kommunalpolitisk talsmann i Fremskrittspartiet:

Påsken er ikke den samme uten hytta

Og hyttelivet er for viktig til at vi politikere skal kunne skattlegge også den eiendommen.

Hytter og hyttefolk er en inntektskilde for kommunene. Det er også utelukkende positivt at folk ferierer og benytter seg av det distriktene har av tilgang på natur. Muligheten for å ta inn eiendomsskatt på hytter burde aldri vært innført. FrP er imot at kommunene skal ha mulighet til å kreve inn eiendomsskatt på hytter.

23. mars fremmet jeg et forslag i Stortinget om å fjerne eiendomsskatten i sin helhet, så får våren vise om noen av de andre partiene gir oss støtte i forslaget.

Vi nordmenn er et hyttefolk og det skal vi fortsette å være, helt uten at noen skal skattlegge oss for det. Det er helt uforståelig at kommuner krever inn eiendomsskatt på fritidsboliger. Noe mer udemokratisk enn hytteskatt skal du lete lenge etter. At politikere skattlegger mennesker de ikke er avhengig av for å bli gjenvalgt er direkte feigt.

At nordmenn ferierer i eget land er et mål for Norge og en økonomisk gevinst for kommunene. Dette skal ikke straffes, det burde applauderes.

Hyttebygging og hytteeiere gir store inntekter for hyttekommunene. Ikke bare betaler hytteeiere store gebyrer på kommunale avgifter, de bidrar også til enorm verdiskaping. I de største hyttekommunene kan vi se et yrende liv av restauranter og butikker. Lokale eiendomsmeglere gjør det bra, bønder tjener godt på salg av tomter og håndverkere har hendene fulle av arbeid.

Norske hyttetradisjoner har endret seg, og kanskje har det vært nødvendig for at hyttetrenden skal fortsette. Kanskje er vi mer opptatt av hytta vår enn noen gang. Hytta er en del av vår identitet og kultur enten vi leier eller eier. At nordmenn velger å feriere i eget land er en styrke for Norge og vi politikere må gjøre alt vi kan for at dette fortsetter. Vi skal legge til rette for at både nordmenn, og under normale tilstander, at utenlandske turister benytter seg av norsk natur.

FrP ønsker å frata kommunene muligheten til å kreve inn eiendomsskatt hytter. I regjering har vi fått skjerpet mulighetene for å kreve inn eiendomsskatten, men arbeidet for å få den fullstendig fjernet fortsetter. Får Frp flertall i å fjerne skatten vil det bli billigere å være hytteeier eller hytteleier i påskene som kommer.

God påske!