Meninger

Dette innlegget er skrive av Gunn Sande i Stad SP:

For ei tid tilbake hadde Fjordenes Tidende eit innlegg i avisa som omhandla hatefulle ytringar og trugsmål mot folkevalde.

Eg vil kommentere Jan Vidar Smenes sitt engasjement og positivitet til at ein no har fått satt meir fokus og merksemd mot hatefulle yringar og at politiet no har fått på plass tiltak mot slikt.

Saka som Fjordenes Tidende hadde på trykk handla om at politi og politikarar skal jobbe saman for å unngå hatefulle ytringar og trugsmål mot folkevalde og Smenes fortel i innlegget at det også har skjedd i vår vesle del av verden. Han tok fram og viste til den eine konkrete hendelsen som førte til at det vart politimeldt.

Men når det har hendt – så har det hendt

Fakta er at Kommunenes Sentralforbund presenterte i desember 2020 ein rapport som viser at 43 prosent av folkevalte har vore utsatt for hatefulle ytringar og/eller trugsmål, og det er ein ganske stor prosentandel.

Rapporten viste også at mange vegrar seg mot å delta i offentleg ordskifte eller å ta på seg politiske verv , og det er absolutt ei fare for rekrutering av nye folkevalde dersom dette får utvikle seg.

Og når nokon lokalpolitikarar synast det er vanskelig å gå inn i ein debatt – det være seg vindkraft – vegtrasèval – næringsområder eller kva som helst grunna frykt for hets og hatefulle ytringar er det faktisk ein grunn til å rope eit varsko .

Hets, trugsmål og hatefulle ytringar kan føre til at politikarar vert passivisert eller vert påverka til å ta avgjerder ein elles ikkje ville ha teke. Dette kan i ytste konsekvens rokka ved demokrati og ytringsfridom,

Vi har alle forskjellige meiningar i saker og det er det heldigvis vår rett til å ha i eit demokrati . Friske debatter må gjerne førekomme – men frå det til å bruke ord , utrykk og trugsmål for å hevde si meining og med formål å hindre andre i å tørre gi utrykk for si meining, ja då er vi på feil veg.

Rapporten syner og at internett har endra debattklima, og vi må kjempe mot ytringar som kjem over eit tastatur i ein form som ein ikkje ville bruke fjes mot fjes .