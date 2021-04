«Eg er uroa for tryggleiken ved omsorgsbustaden. Forstår ansvarlege myndigheiter at eldre bebuarar til dels er hjelpelause ved ein del hendingar?»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Merete Langeland, førstekandidat i Helsepartiet, Sogn og Fjordane valgkrins, som eit ope brev til helsemyndigheitene i Bremanger kommune.

Uroa for tryggleiken ved Klokkartunet omsorgsbustader

Då kommunestyret 17.12.20 vedtok budsjett 2021 med handlingsplan for 2021-2024, vedtok dei også redusering av nattetenestar ved Klokkartunet. Dette var ikkje ope forklart, men skjult i budsjettet. Politikarane -våre tillitsvalde- fekk ei håplaus oppgåve.

Som fyrstekandidat på Helsepartiets stortingsliste, og som fagarbeidar med tiårs erfaring får omsorgsarbeid, stiller eg spørsmål rundt sikkerheita for bebuarar og dei som arbeider ved Klokkartunet eldresenter.

Når eit gamalt menneske flyttar inn på Klokkartunet, så er dette heimen deira. Dei er der for å kunne vera trygge. Eg har fått informasjon om at når kveldsvakta går kl. 22.00, vert bebuarane på Klokkartunet innelåst.

Forstår ansvarlege myndigheiter at eldre bebuarar er til dels hjelpelause ved ein del hendingar? Til dømes ved kriser og brann. Meiner ordføraren og Hauge at bebuarane vil være i stand til å varsle, eventuelt klare å evakuere seg sjølv? I så fall må dei få ein del trening og øvingar. Har Hauge fastsett slike planer? Eg tvilar. Utan trening vil óg brannsløkkingsutstyr være til lita nytte. Handteringa krevjar dessutan ein viss styrke. Har dei det naudsynte for å redde seg sjølv?

I brev frå driftsjef indre omsorg Hilde Gretha Hauge frå 28.12.20 har ho skrive: «Frå og med 01.03.2021 vil det ikkje lenger vere heimehjelp på seinvakt eller kvilande nattevakt på Klokkartunet. Det vil då vere heimesjukepleien som har seinvakter i Davikområdet. Likeens vil det vere heimesjukepleien som har bakvakt –eller heimevakt, og rykkjer ut kun ved utløysing av tryggleiksalarm.»

I Hjarteaksjonen Klokkartunet, ei Facebook gruppe som vart oppretta av pårørande Solgunn Lofnes, kan ein lese at alle bebuarane brukar rullator. Sidan bygget er frå 1998 er ikkje sprinklaranlegg eit krav. Her vender alle dører innover og einaste rømmingsvei er gjennom gangen. Der fins ikkje kameraovervaking eller alarm tilpassa bebuarar med nedsett høyrsle.Meier Hauge at dette er god nok eller forsvarleg omsut for våre eldre?

Ved ei krisesituasjon på natta, kven tenker ordføraren at skal ha kontroll på at alle bebuarar har kome seg ut og i sikkerheit? Kven skal passe på for at varslinga er gjort i hen hald til varslingsplan og rutinar om det ikkje finns nattevakt på plass? Skal dei fyrste pårørande som kjem Klokkartunet være ansvarlege, eller skal pasientane sjølv bere den byrden?Eg har fått informasjon Eg undrast kva dykk vil svare media om krisa oppstår. I følgje ordføraren er den sovande natteva teken vekk fordi den vart for lite brukt. Det blir som å legga ned brannvesenet fordi det brenn for lite.

Eg undra óg over kommunalsjef i helse og omsorg, Randi Ytrehus, sin kommentar i FjordensTidende 10. februar i år: «Når vi tildeler omsorgsboliger ved Klokkartunet er et av kriteriene at beboere der ikke trenger tjenester om natten». Sei meg, blir bebuarar og pårørande skikkeleg informert om dette i forkant? Har vår helsemyndighet villa det slik? Kor står dette å lesa? Om dette stemmer så trur eg kommunestyret skal ta den debatten frå starten. Kva seier dei pårørande, fekk dei slik informasjonen før deira eldre flytta inn?

I ope brev til rådmann i Bremanger kommune, i lokalavisa Firdaposten den 25.02.21 frå pårørande Evy Lofnes, kan ein lese at bebuarane bidrar sjølv med husleige og betaling for tenesta til ca. 1,4 millionar inn i den årlege drifta av Klokkartunet. I så fall kva skjer med husleiga no? Får dei lågare husleige, eller andre tenester for den prisen dei betal? Ved å fjerne nattevakta vil kommunen spare 200.000 kr, står det i budsjettet. Er dette prisen Bremanger kommune sett på livskvalitet og tryggleiken til våre eldre?

Frykta mi er at kutt i nattesikkerheta til sårbare bebuarar er eit døme på at nokon sett økonomi føre etikk og omsut for innbyggarane. Dette er kanskje god økonomi, men det er kynisk forvaltning av eldre innbyggjarane.

No vil eg vite; stemmar det at ordføraren var klar over at kommunestyret sine politikarar ikkje viste at redusering av nattetenestar gjaldt Klokkartunet, at dette var ei sak som vart behandla administrativt?

Kommunen har ansvar for sine institusjoner, herunder omsorgsbolig og deres bebuara sitt ve og vel. Det skal kommunal leiar ved Klokkartunet, Driftssjef i indre omsorg, og ordføraren ta på alvor.