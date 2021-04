«Hordfast er ikkje bygging av Vestlandet, det er nedbygging av Vestlandet»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrive av Marius Dalin, fyrstekandidat for MDG i Sogn og Fjordane og Marièl Eikeset Koren, andrekandidat for MDG i Sogn og Fjordane:

Det siste Vestland treng er politikarar som heiar fram samferdsleprosjekt som øydelegger natur og tek pengar frå det vi treng å prioritere: Tryggare vegar og miljøvenlege reiser.

Då regjeringa for eit par veker sidan leverte sitt forslag til ny nasjonal transportplan vart det tydeleg ein gong for alle: Denne regjeringa vart ikkje mindre glad i å bygge ned natur med asfalt og nye motorvegar av at Frp forlot regjeringskontora.

Regjeringa sin samferdslepolitikk er ei oppskrift på for auka privatbilisme, og det største vonbrotet er at regjeringa nok ein gong lovar å bygge Hordfast.

Hordfast burde vorte skrota for lenge sidan. Prosjektet er ikkje økonomisk ansvarleg, og er eit hån mot klima, natur og dei som må leve med konsekvensane av prioriteringane til den asfaltkåte regjeringa. Hordfast vil øydelegge verdifulle myr- og regnskogsområde og er av Statsforvaltaren i Vestland omtala som det største naturinngrepet i moderne tid. I tillegg vil prosjektet leie til auka biltrafikk, når det kloden treng er det motsette.

Hordfast vil koste 37,7 milliardar kroner. Like mykje som heile bistandsbudsjettet vårt. Eller ein milliard meir enn det nye regjeringskvartalet som SP omtalte som “galskap” og “sløsing med offentlege pengar”. Det er nok pengar til å bygge Operaen ti gongar. Og paradoksalt nok er det omlag den same summen som det offentlege totalt sett brukar på miljøvern.

At fleirtalet i Vestland, med Senterpartiet og Arbeidarpartiet i spissen, no hyllar regjeringa for at dei vil øydelegge Bjørnafjorden med ei monsterbru er skuffande. Det syner ei totalt manglande forståing for konsekvensane av at naturen vert bygd ned bit for bit.

Det er grenselaust naivt å tru at ein kan putte 37 milliardar inn i Sunnhordland og samstundes få like store ressursar til naudsynte vegoppgraderingar i Sogn og Fjordane som vi elles ville fått. At Senterpartiet sin 2.-kandidat, Aleksander Øren Heen, verkeleg går for dette er ikkje til å tru.

Å prioritere ein gigantisk feilinvestering som Hordfast er eit svik både mot ungdomen og borna våre og mot Sogn og Fjordane som då må vente altfor lenge på viktige prosjekt. Ungdomen fortener at vi politikarar tar klimaansvar.

Vi kan ikkje lenger feie under teppet at konsekvensane av motorvegpolitikken gjer uoppretteleg skade på naturen og klimaet. Hordfast er eit av dei tydelegaste døma på at dagens regjering leier ein politikk som sender ei gigantisk rekning til dei unge.

Det er trist at Senterpartiet angriper MDG for vårt bastante Hordfast-nei, og hevdar at vi ikkje er opptekne av dei beste løysingane for Vestland. Både Sp og regjeringa må snart anerkjenne at det Vestland treng er meir pengar til rassikring, gode kollektivløysingar og meir pengar til gåande og syklande. Hordfast er ikkje bygging av Vestlandet, det er nedbygging av Vestlandet.

Eit sterkt MDG ser ut til å vere det einaste som kan stoppe denne galskapen.

Vi har ikkje meir natur å miste. Hordfast må skrotast.