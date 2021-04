Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Ove Trellevik, stortingsrepresentant for Høyre.

Selvsagt skal du miste lappen hvis du fyllekjører, Sp!

Senterpartiet mener at folk som kjører bil i ruspåvirket tilstand skal få beholde førerkortet. Det er et helt nytt nivå av populistisk uansvarlighet. Selv til dem å være.

Man skal høre mye før ørene faller av, men nå er det jammen meg like før. Senterpartiet foreslår nå å la promillekjørere få beholde førerkortet, dersom de bare installerer en alkolås i bilen. Promillekjørere skal altså få fortsette å kjøre bil. Argumentet er at tap av førerkort slår negativt ut for de som bor i distriktene.

Men dette handler ikke om distriktspolitikk. Dette handler om folks liv, helse og trygghet.

Politiet stansa ein ung bilførar som dei mistenker for å ha vore rusa Politiet fatta mistanke til at bilføraren, ein mann i 20-åra som dei stansa i trafikkontroll tysdag ettermiddag, var rusa.

Selv bor jeg på en øy i havgapet på Vestlandet. Det ville selvsagt vært kjipt og upraktisk for meg om jeg hadde mistet lappen. Svaret er enkelt, både på øyer og i storbyer, man må rett og slett la være å ruse seg før man kjører bil. Vanskeligere er det ikke.

Jeg forstår altså at det vil være ubeleilig å miste førerkortet dersom man som meg bor i liten distriktskommune. Det er dårligere kollektivalternativer enn i storbyene. Det kan bli vanskelig å komme seg rundt og til jobb uten egen bil. Men straff skal ikke være beleilig. Det skal være en lærepenge.

Det er unektelig litt rart at partiet som er mot regjeringens rusreform, fordi man mener straff har en forebyggende effekt, nå mener at man skal slippe straff dersom man har ruset seg i trafikken – og attpåtil har satt andres liv og helse i fare. Det kan jeg bare ikke forstå.

Kjære Senterpartiet: Det blir for dumt å kamuflere dette som et tiltak for distriktene. Jeg er selv fra distriktet. Hvorfor i all verden skal ikke jeg ønske at de som fyllekjører og setter meg og mine i fare langs veien, skal få en straff? Dette er ikke en distriktssak. Man skal straffes like hardt om man kjører i ruspåvirket tilstand i Øygarden kommune som i storbyene.

Det virker kanskje som dere også har innsett dette etter at forslaget ble presentert i Dagsavisen mandag 12. april. Senere samme dag inviterte NRKs Dagsnytt 18 Høyre og Senterpartiet til debatt. Senterpartiet avslo. Dagsnytt 18 inviterte igjen til debatt tirsdag 13. april. Senterpartiet avslo. La oss håpe at det er en indirekte innrømmelse om at dette er et dårlig forslag. For det er det virkelig.

Generelt er forslaget om alkolås som en tilleggsstraff for promillekjørere en interessant idé som Høyre er åpne for å diskutere. Men det er tilnærmet idioti å mene at det skal erstatte dagens straffereaksjoner med tap av førerkort. Kjører du i ruspåvirket tilstand, så får det konsekvenser. Dette er et viktig signal å sende til alle.