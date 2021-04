Meninger

Dette innlegget er skrevet av landsmøtedelegat og medlem av Kinn Arbeiderparti, Doris Christensen.

Gratis SFO for 1.-klassinger

Ja, du leser rett. Dette er en av sakene som kan bli vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte de neste dagene. Et konkret tiltak vi i Arbeiderpartiet ønsker å få gjennomført i regjering. Fra Kinn AP har vi 2 delegater på landsmøtet, ordfører Ola Teigen og jeg. Landsmøte blir kalt landets viktigste politiske verksted. Som delegat for første gang, er jeg spent og forventningsfull. I løpet av de neste 3 dager, får vi være med å utforme den politisk plattformen AP skal styre etter de neste 4 årene.

Vår politikk for barnehage og skole skal være god og forutsigbar med fokus på kompetanse og kvalitet. Her er noe viktige stikkord:

AP ser klare forskjeller på kommersielle og ideelle barnehager og lovverket skal skille mellom disse. Programmet vårt varsler en innstramming av private eieres økonomiske betingelser. Vi vil sikre at offentlige tilskudd skal komme barna til gode. Dine skattepenger skal gå rett til drift av barnehage og ikke bli redusert via lommen til private barnehageeiere.

SFO skal i første omgang bli gratis for 1.-klassinger. Vi vil i tillegg at det gis søskenmoderasjon når man har barn i barnehage og SFO samtidig.

Det skal innføres skolemåltid, enkelt og sunt. Det skal vi klare med godt samarbeid lokalt om løsninger for våre skoler.

Bruken av kartleggingsverktøy og tester i skolen skal vurderes. Målet er å redusere tidstyver. Dette er et punkt jeg kan en god del om, og er veldig glad for er med i programforslaget. Målet med å kartlegge må være forbedringer i opplæringen, hjelp til elevene og ikke dokumentasjon for dokumentasjonens del.

Programmet fremhever behovet for kvalitet i spesialundervisningen og at et vilkår for kvalitet er kompetanse.

Arbeiderpartiet vil fjerne «avskiltingen» av lærerne, men beholde kompetansekravene. Vi vil flytte ansvaret for kompetansehevingen fra læreren til arbeidsgiver.

Høyere utdanning skal desentraliseres sånn at det blir lettere å ta videreutdanning og det skal være lett å kombinere med jobb. Pandemien har styrket våre digitale muligheter og vi kan satse på fjernundervisning og knytte mulighetene nærmere lokalmiljø.

Diskusjonene om hvor innsatsen bør være og hva som skal prioriteres først og sist er viktig. Plattformen for Arbeiderpartiets politikk legges på landsmøtet. De gode meningsmålingene viser at folk er klar for ett politisk skifte og ønsker en bedre politikk, en politikk som er for vanlige folk.