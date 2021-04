Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Fredrik Egeberg, styreleder i Ja til reversering av Kinn.

Etter å ha lest kommentaren fra Morten Hagen får jeg lyst til å si at «jeg kan gjerne være enig med Hagen, jeg, men da tar vi feil begge to.»

Hagen: – Det er for tidlig å skulle felle en dom over en ny kommune etter bare femten måneder Morten Hagen i Kinn Høyre er ikke overrasket over tallene fra undersøkelsen til Ja til reversering av Kinn. Han mener samtidig at det store antallet nei-stemmer i tidligere Vågsøy vitner om at fokuset i alt for stor grad har vært rettet mot det negative, og ikke det som er bra i kommunen.

I kommentaren til Hagen var det litt av hvert å lese. Rotet med eiendomsskatten har ikke noe med Kinn å gjøre. Hvem har det eller med å gjøre da? En av nabokommunene? Det er ikke bare rotet som opptar folk når det kommer til eiendomsskatten. Det er også det faktum at vår nabokommune Stad ikke har slik skatt for næring. Men likevel skal bedriftene konkurrere med hverandre, der vilkårene er ganske forskjellige.

Dessuten kommer denne store økningen til private på toppen av en kraftig stigning av vann- og kloakkavgift. Man må jo kunne se på det samlede avgiftsnivået en pålegger innbyggerne. Neida. Her skal man smile og være positive.

– Mitt fokus, uavhengig av dette resultatet, ligg på å bygge den nye kommunen og styrke tenestene til innbyggjarane Kinn-ordførar Ola Teigen (Ap) lar seg ikkje nemneverdig påverke av resultata frå spørjeundersøkinga som viser at fleirtalet er for ei reversering av kommunen. – Det var forventa, seier han.

Du sier at dere vil få ned avgiftsnivået i kommunen. Men det var da virkelig Høyre, Ap og Venstre som vedtok å øke dette nivået ganske kraftig. Ser ikke ut til at ord og handling går samme vei her heller.

Det er ikke lett å ha fokus på de positive sakene når de overskygges av alt det mindre positive som skjer. Om dere ville ha positivitet så hadde dere ikke slått sammen kommunene mot folkets vilje. Gråstein blir ikke til gull bare en tenker positivt. Det er fremdeles gråstein. Hvilke saker som oppfattes som positive bestemmes av hver enkelt innbygger, ikke av Hagen eller andre i posisjonen. Å øke eiendomsskatten kraftig er ikke en sånn positiv sak. Heller ikke å legge ned flere skoler, eller å legge ned et kjøkken som lager 25 prosent billigere måltider enn de som skal overta for kjøkkenet i Måløy.

Motstanden er desidert størst i Vågsøy Fleirtalet er framleis negative til Kinn. Over halvparten av dei spurte i undersøkinga vil løyse opp den nye kommunen 53 prosent av innbyggarane som er spurt i meiningsmålinga om Kinn vil reversere den nye kommunen, medan 33 prosent vil halde på Kinn. 14 prosent svarar at dei ikkje veit. Men florøværingane er langt meir positive til ekteskapet enn vågsøyværingane.

Du ønsker at alle skal være positive. Slik jeg ser det så ser det ut som å være positive er å være enig med deg.

Videre sier du at alle må jobbe for gode tjenester for innbyggerne. Det tror jeg alle ønsker. Dette oppnås ikke ved å bygge en masse nybygg som vi ikke må ha, eller har råd til. For når disse byggene står ferdige, havner de inne på driftskontoen. Da skal drift av fotballhall konkurrere med midler til skoler, eldreomsorg og andre gode og nødvendige tjenester. Blir det penger igjen til gode tjenester da? Det var i alle fall Statsforvalteren redd for i brevet som kom i går.

Å si at det er tidlig å dømme Kinn etter bare 15 måneder er jeg uenig i. Vi har nå fått et varsel for at vi allerede er på vei inn på ROBEK. Synes dere at dette er mye å være stolte av? Etter bare 15 måneder?

– No må Kinn-politikarane innsjå at den nye kommunen må reverserast – Folket har talt. Dei vil ikkje ha den nye delte kommunen. No må politikarane i Kinn lytte til innbyggarane og søke om å få dele opp kommunen igjen, seier Geir Oldeide i Raudt.

Det er ikke for sent å lytte til velgerne i kommunen dere representerer. Det er på tide å søke om reversering av denne feilslåtte ideen om å samle to kommuner som ikke hadde annet felles geografisk enn sjøen som er imellom oss.