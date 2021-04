«No risikerer kommunestyret å straffe foreldre i Kinn kommune fordi dei har små born»

Meninger

Dette innlegget er skrive av FAU Stavang, og er signert Hildur Horne Sørdal og Elisabeth Halsne.

Kjære kommunestyrerepresentant i Kinn. Kjære deg som er folkevalt, vald til å vere ombod for folket i Kinn!

Set deg ned og ta ein digital kaffi med oss. FAU Stavang har noko viktig å fortelje deg.

Vi veit Kinn er ein fin plass å bu. Det er difor me bur her. Vi har flytta heim att for å drive landbruk. Vi er tilflyttarar for å drive med næringsliv. Vi har bygd hus. Vi har kjøpt gardsbruk for å drive. Vi har satsa millionar av kroner på å bu her. For vi trur på Kinn. Vi veit dette er ein god plass å bu. Men for å bu er vi avhengig av skule og barnehage. Med kommunedirektøren si framlegg til vedtak har de no høve til å sende oss, våre born, born i Kinn, attende 100 år i tid, med over to timar reise til og frå skulen.

Vi har snakka med mange lokalpolitikarar i Kinn kommune. Alle har vore samde om at denne prosessen med skulenedlegging har vore dårleg. No ligg saka på dykkar bord. No er det dykkar val å ta ansvar for det. Står de inne for den urett vi som innbyggjarar i Kinn har fått? Det må du som folkevald no ta stilling til.

Ifølgje plan og bygningslova skal kommunen skaffe seg heimel i eige planverk når skulestruktur skal endrast og skular leggjast ned. Kommunestyret vedtok kommuneplanen sin samfunnsdel i november 2020. Dette dokumentet er styringsdokumentet for Kinn kommune. De har tatt eit val kva retning Kinn skal gå. I dette dokumentet står det

«Vi har ein desentralisert struktur der tenestene i størst mogleg grad er nær innbyggjarane. Levande bygder og meir urbane byar er viktige for at Kinn skal verte ein attraktiv kommune å bu i … I dag er det eit problem at vår region ikkje er attraktive nok for unge menneske. Dette vil vi snu gjennom målretta arbeid med å skape trygge, gode og attraktive lokalsamfunn.»

Å fjerne Stavang skule blir å seie nei til at småbarnsfamiliar skal bu her i framtida. Vi hadde vona at kommunen heller la til rette for nyskaping, i staden for å den destruktive politikken det nå blir lagt opp til som er stikk i strid med kva styringsdokumentet til kommunen seier. Det er du som folkevald som sit med makta. Står de ved det som de bestemte i november i fjor?

Same dag vart planstrategien også godkjent, og med den at det skal utarbeidast ein tema og strukturplan for oppvekst. Denne er verken handsama eller vedtatt. Likevel ligg skulestrukturendring og skulenedlegging på sakskartet, før den overordna planen er bestemt.

«Du må tenke på dei store tinga når du held på med dei små tinga, slik at alle dei små tinga bevegar seg i riktig retning …» Får vi det til har vi ein raud tråd gjennom plansystemet og eit reelt styringsverktøy. Vi har ein samfunnsdel som gir overordna mål og retning og som får ei strategisk utdjuping i temaplanar og utgreiingar.»

Sitatet er henta frå plansystemet i Kinn kommune. Med denne saka om forskrift til opptaksområde køyrer de i revers gjennom plansystemet de har vedtatt. Står de ved det de allereie har bestemt, så skal tema og strukturplanen bli vedtatt før kommunen fører ei sak om skulenedlegging. Det er du som er folkevald som no sit på bremsa, og kan stogge saka.

Vedtak om skulenedlegging og forskriftsendring er i utgangspunktet to saker. Kinn kommune har valt å behandle desse to sakene i ei sak. Sidan saka inneheld forskriftsendring, skal saka bli behandla etter Forvaltningslova kap. 7 og retningslinjer frå justis – og beredskapsdepartementet frå 30. januar 2002. Dette er omtala i rundskrivet frå utdanningsdirektoratet: Behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012.

Forvaltningslova § 37 første ledd lyder:

Forvaltningsorganet skal påse at saka er så godt opplyst som mogleg før vedtak vert treft.

Det er ditt ansvar som representant i Kinn kommunestyre, og vurdere om saka er godt nok greidd ut til at du kan fatte eit vedtak.

Folkemøtet i Stavang synte at saka har mange lause trådar og lite planar.

Til dømes vil ei nedlegging gi endring i skyssbehovet, og ifølgje Udir-2-12 bør fylkeskommunen få uttale seg i saka. Vi finn ingen uttale. Vi veit framleis ikkje korleis skyssutfordringane skal løysast eller kva dei vil koste kommunen. Syns du, som ombod av folket, at det er greitt å leggje ned ein skule utan å vite korleis elevane skal komme seg til anna skule?

På folkemøtet møtte vi eit panel som tydeleg ikkje visste kvar dei var, då dei byrja å svare på spørsmål sendt inn av Steinhovden FAU. Vi i Stavang hadde eigne å stille, og mange av desse spørsmåla stod usvart då møtet var over. Det stod også å lese i Firdaposten dagen etter.

Det vi fekk stadfesta var at kommunedirektøren også meinte at over ein time reise for å komme seg til skulen, er ein for lang veg for eit born på barneskulen.

I retningslinjene frå justis og beredskapsdepartementet står det vidare at utgreiinga må:

«gi en vurdering av hvilke vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser forskriftene kan få for næringsliv, organisasjoner, privatpersoner og offentlige instanser. Utredningen må omtale både utgifter, inntekter, innsparinger og praktiske konsekvenser som kan oppstå.»

Dette har vi i FAU Stavang påpeika manglar i denne saka. Kor mykje kommunen reknar med å spare ved å leggje ned Stavang skule, er ikkje gjort greie for. Å få innsyn i desse dokumenta er ein føresetnad for at saka skal bli tilstrekkeleg opplyst.

Vi veit at vert skulen lagt ned, må foreldre enten køyre 50 mil i veka for å få levert og henta på SFO og komme seg på arbeid, eller gå ned i stillingsprosent for å få kabalen til å gå opp.

Vidare sitat frå retningslinjene: «Hvis forskriften kan få vesentlige konsekvenser knyttet til f.eks. miljøet, distriktsutvikling eller likestilling, må også disse konsekvensene analyseres og kommenteres.»

No risikerer kommunestyret å straffe foreldre i Kinn kommune fordi dei har små born. Slikt påverkar bulysta og det er negativt for både distriktsutvikling, likestilling og miljø. Er dette ein kommune de vil at Kinn skal verte?

No er høyringa over, og det er du som folkevald som sit med makta. Du må avgjere om du gir tommel opp eller tommel ned til saksgrunnlaget. Du må avgjere om du tykkjer saka er godt nok greidd ut.

Udir -2 -12 slår fast at kommunen må i saker om skulestruktur også vurdere barnets beste, og syner til barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1. Der står det at barnets beste skal vere eit grunnleggjande omsyn. Dette finn me att i mange partiprogram.

No skal du som partirepresentant, folkevald av kommunen, avgjere om over 2 timar reise for å komme seg til og frå skulen er barnets beste.

Opplæringslova § 8–1 seier at elevane har rett til å gå på skulen som ligg nærast eller ved den skulen i nærmiljøet dei soknar til. I førearbeida til lova, NOU 1995:18 "Ny lovgivning om opplæring", heiter det mellom anna:

"Det er etter utvalgets oppfatning viktig å gi barna anledning til å skape eller

fastholde holdepunkter i nærmiljøet. Et slikt holdepunkt er skolen. Det er derfor viktig at barna har rett til å gå på skole i det som er deres naturlige nærmiljø. I mange tilfeller vil dette også kunne bidra til å sikre barna en tryggere skolevei."

Vi som soknar til Stavang, ser ikkje på verken Eikefjord eller Florø som vårt nærmiljø. Er skule 3 mil frå heimen ein nærskule? Alle barn har rett til å gå på sin nærskule, seier partiprogrammet til Ap. Det sosialdemokratiske partiet som har fridom, likskap og solidaritet som sitt verdigrunnlag. Kvifor gjeld ikkje dette i Kinn? I denne saka har de godt høve til å vise veljarane i Kinn både det sosiale og demokratiske sinnelaget.

Stavang skule er ein god skule. Kommunen skal vere stolt over Stavang skule! Vi ynskjer å ha ein god offentleg skule. Forsvinn den offentlege skulen i Stavang har kommunen bana vegen for friskule. Då misser de kontrollen på skuleverket i eigen kommune, og det er kommunen som må betale.

FAU Stavang påpeika på folkemøtet at denne saka ikkje fylgjer forvaltningsreglane og vi er særs bekymra over kor dårleg den er greidd ut. Du som folkevald har no eit ansvar.

Dersom kommunestyret støttar kommunedirektøren sin framlegg, har vår øvste kommunale organ vedtatt at rettferdig saksgang ikkje skal gjelde for borna i Stavang skulekrins.

Det vil uttrykkje at å fylgje lover og regler er ikkje så viktig i Kinn. De vil uttrykke at våre born ikkje er like mykje verdsett som resten av kommunen.

Vi vil bu her. Vi trivast her. Men for å bu, må vi få jobbe. Vi må kunne levera i barnehagen og SFO, slik at vår arbeidskraft skal koma samfunnet til gode Vi må ha ein skule i nærmiljøet, slik at born vert kjende på tvers av bygdene. Ein skule som gir lik rett til utdanning som resten av kommunen, utan at leksetid og fritid forsvinn i skuleskyss. Skuledagen er lang nok som den er, utan å bruke over 2 timar ekstra på å komme seg til og frå. Ein skule i Stavang gir borna her like høve til å utvikle seg, skape gode liv og oppnå sine mål som andre born i kommunen.

Vi har trua på heile Kinn. Trur du, kommunestyrerepresentant, på heile Kinn?

Di stemme tel. Di meining er viktig. Vil du stå for det du meiner i kommunestyremøtet, eller vil du la andre bestemme over deg og binde deg opp i ei meining du eigentleg ikkje står inne for?

Det er ditt val. Vårt val er i 2023.