«Festival-Norge trenger et svar før mai. Vi trenger de ukene som kommer til å organisere eller avorganisere oss»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Eva Marie Pleym i Strandfestivalen i Refvik.

Kjære Abid Q. Raja og resten av regjeringen

Nå venter Festival-Norge på en avklaring fra dere. Dager og uker går, i vårt tilfelle, altfor fort.

Hver dag legges en ny stein i bekymringssekken til oss arrangører. Sekken er tyngre og tyngre å bære. Engasjementet blir utfordrende og vanskelig. Vi planlegger festival uten å vite om den blir en realitet. Vi skal engasjere sponsorer og frivillige uten å ha noe konkret å arbeide mot. Vi booker artister og vi lager kontrakter med lyd og lys, i tilfelle det blir festival. Det er en håpløs måte å arbeide på.

Hele Festival-Norge tar på seg store kostnader uten å ha noen garanti på at de kan innfris.

Dette er selvfølgelig ikke viktigere enn liv og helse. Men det er liv eller død for noen næringer i Norge.

For oss som arrangører er det kanskje ingen krise, i den forstand. Men kanskje vil vi oppleve å må ta opp personlige lån for å dekke utgifter – fordi vi innehar et styreverv.

For musikere, lyd- og lysbedrifter, og for Kultur-Norge er dette krise.

Regjeringen MÅ komme med et enten eller.

Vi KAN ikke ha festivaler med store musikere og kun 200 gjester. Det er umulig for oss å dekke utgiftene våre med så lite publikum.

Det vil slå veldig mange av oss konkurs og det vil være vanskelig, kanskje umulig, å bygge opp igjen. Ikke bare økonomisk, men man vil også miste motivasjonen til å ville arrangere igjen. Våre sponsorer taper penger, kanskje flere år på rad. Vil de våge å satse på oss igjen?

Jeg har lyst å nevne at de fleste, om ikke alle, musikkfestivaler i Norge er basert på dugnad. Mange mennesker jobber hele året med å kunne gi videre en opplevelse til andre.

Flere tusen mennesker jobber dugnad i festivalsesongen for å bidra til fellesskapet. Dette er en kultur i seg selv. Det er ikke bare musikken som blir delt fra scenen. Det er et samhold, et sosialt miljø, det å bygge noe sammen og kunne bidra til samfunnet.

Vi skaper et samhold som inkluderer alle aldersgrupper for hele kommunen vår og tilreisende. Vi skaper arbeidsplasser for dem som lever av kultur.

Drivkraften er glede og ønsket om å skape samhold og opplevelser også utenfor de store byene. Støtte til festivaler er stimuleringsmidler i praksis. Nesten alt går ut til næringer og artister som leverer til festivalene.

Mange av oss som arrangerer tjener ingen penger på denne jobben – det går videre til neste års festival. Strandfestivalen Refvik har en gratis konsert for familier, barn og unge på dagtid.

Når vi har et overskudd, har vi gitt tilbake deler av det til organisasjoner i kommunen vår, i form av pengestøtte.

Vi gir av vårt overskudd, både menneskelig og økonomisk, og akkurat nå føler jeg at jeg dette ikke blir verdsatt.

Vi TRENGER ET SVAR før vi starter på mai måned. Vi trenger de ukene som kommer til å organisere oss, eller av-organisere oss.