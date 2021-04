«Joda, folket har talt. Problemet er bare at en del politikere sluttet å lytte til folket straks de ble valgt»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Fredrik Egeberg, styreleder i Ja til reversering av Kinn. Innlegget er et svar på Olav Sølvberg sitt innlegg «Folket har ikke talt. I et representativt demokrati er eneste måten folket kan tale til et kommunestyre på gjennom valg»

Svar til Olav Sølvberg

Joda, Olav, folket har talt. Problemet er bare at en del politikere sluttet å lytte til folket straks de ble valgt. Selvfølgelig må folket i en kommune kunne uttrykke misnøye med sine politikere når de er på kollisjonskurs med over 70 prosent av folket de skal representere. Vi opplever her et enormt engasjement i folket fordi man har blitt overkjørt av noen få politikere som mente at de alene satt på fasiten. Når fasiten viser seg å være feil og så sier de bare «gi full gass!».

Det er ikke Geir Oldeide som ikke når frem med sin egen stemmekraft, men størstedelen av innbyggerne. Den lille gjengen på 71 prosent som du har valgt å kalle for en menighet.

Når det gjelder selve undersøkelsen, så kan jeg informere om følgende: Spørsmålet ble utformet av et profesjonelt firma som ikke fikk andre føringer for oppdraget enn å måle stemningen for/mot Kinn i kommunen. Antall spurte var det antallet de mente var det riktige antallet. Til sammenligning så spørres 1.000 personer over hele landet når det gjelder politiske barometer som presenteres bl.a. på tv med jevne mellomrom.

Resultatene ble ikke holdt hemmelige inne i en gruppe slik du skriver. De første som fikk disse resultatene var Fjordenes Tidende, Firdaposten og NRK. At du ikke har sett eller hørt disse oppslagene betyr ikke at de ikke var der. Det ble stor ståhei i dagene etter offentliggjørelsen.

Det er heller ikke slik at det bare er tallene for den hele kommunen som betyr noe. Tallene for hele kommunen viste for øvrig at det også i hele Kinn er et tydelig flertall mot Kinn. Men ved skilsmisse, så betyr det også mye at den ene parten av ekteskapet ikke lenger vil være gift. Det er ikke slik som Venstre vil ha det, at uansett hvor mange som er imot Kinn så vil de ikke høre på folket. Slik Edvard Iversen sa på folkemøtet. Sp ved Vedum har sagt at dersom de kommer i regjering til høsten vil de legge stort press på å få oppløst fylker og kommuner som folket ikke ønsker.

Hva du tror denne undersøkelsen kan brukes til etter synsing er ikke så nøye med. Vi støtter oss til de som ikke synser, men vet hva de driver med. Om du mener at du har noe å lære bort til Respons Analyse som gjennomførte undersøkelsen, så ring dem gjerne.

Dette er en meget godt kvalitetsmessig utført undersøkelse, utført av de som kan dette. Om du derimot er uenig med flertallet, og derfor trenger å sette resultatet i tvil får være opp til deg. Vi andre stoler på at de som har dette som levebrød kan dette mye bedre enn andre som synser.