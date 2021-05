«Dessverre er jordmordekningen altfor dårlig, men jeg vil benytte anledningen til å takke og hylle alle dyktige jordmødre der ute»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Tuva Moflag, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Gratulerer med den internasjonale jordmordagen 5. mai!

5. mai er den internasjonale jordmordagen. Jeg vil benytte anledningen til å takke og hylle alle de dyktige jordmødrene der ute. Dere er en viktig del av det helhetlige helsetilbudet i Norge. Jordmødre er helt avgjørende for å sikre kvinnehelsen og ta våre på våre nyfødte. Dere står på dag og natt for å ivareta og følge opp helsen til både mor og barn Arbeidet dere legger ned skal vi alle være takknemlige for. Men jordmødre står også ovenfor mange utfordringer som vi politikere må ta på alvor.

Dessverre er det altfor dårlig jordmordekning i Norge i dag. Arbeiderpartiet vil styrke bemanningen og har som mål å sikre en- til en oppfølging mellom jordmor og fødende. Da må vi utdanne flere jordmødre. Arbeiderpartiet vil prioritere å sette av pengene for å både utdanne og etterutdanne flere jordmødre. Slik at vi kan sørge for at jordmordekningen blir bedre og alle fødende, uansett hvor de bor i landet, får en god oppfølging før, under og etter fødselen.

Arbeiderpartiet vil gi alle jordmødre tilbud om fulltidsstilling. Vi vet at sykehusene har utfordringer med å både rekruttere og beholde jordmødre. Mye av dette skyldes at altfor mange av stillingene som tilbys er deltid. Noe som gir jordmødre mindre forutsigbarhet og færre rettigheter. Hele, faste stillinger er viktig for å sikre et trygt og anstendig arbeidsliv. Det er en politisk oppgave å sikre dette, og Arbeiderpartiet vil sørge for dette. Det er også bra for foreldre og barn, som får flere trygge og gode fagfolk som tar vare på helsen deres.

Arbeiderpartiet vil gratulere jordmødrene med dagen og takke dere for den viktige jobben dere gjør. Dere har en enorm kompetanse og gjør en uvurderlig innsats for samfunnet. Men vi skal også stille opp og føre en politikk som sikrer at vi får flere jordmødre og som sørger for at alle de dyktige jordmødrene våre får et bedre arbeidsliv!