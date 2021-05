Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Hege Lothe, stortingskandidat for SV i Sogn og Fjordane., og er eit svar på innlegget til Geir Oldeide (Raudt) kalla «Høyrde eg små forskjellar?»

Ja, vi vil kutte i stortingsløna!

Denne veka kom framlegga frå Stortingets lønskommisjon opp i Stortinget. Dei har sett på politikarløna i Stortinget og regjering. Geir Oldeide skriv i Fjordenes Tidende om dette og unngår å nemne konsekvensane av framlegga frå Raudt.

SV og Raudt er samd om at vi må kutte stortingslønene. Men framlegga frå Raudt knyt stortingsløna til grunnbeløpet (G). Det fører til at stortingsløna på sikt får svært høg lønsvekst sidan grunnbeløpet aukar med lønsvekst i prosent. Framlegga frå Raudt har ein lønsvekst heilt i tråd med kva Høgre og fleire andre parti ynskjer, og vil raskt auke lønsnivået veldig mykje.

SV har ei lang historie i kampen mot politikarprivilegia. Det er takka vere SV at gullpensjonen og ei rekkje andre hårreisande ordningar for stortingsrepresentantar til slutt vart tekne vekk. Dette er sjølvsagt endringar gjort lenge før Raudt vart valde inn på Stortinget.

Framlegget til SV er «stortingsrepresentantanes godtgjørelse justeres årleg med et kronetillegg tilsvarande det ein arbeidstakar med gjennomsnittslønn fikk førre år». Det betyr at stortingsløna ikkje skal aukast prosentvis, men regulerast med same kronebeløp som ein gjennomsnittleg lønstakar. Det vil gje ein langt mindre lønsvekst enn framlegget frå Raudt. SV har også foreslått at løna aukar tilsvarande trygdeoppgjeret. Raudt sitt opplegg vil fort gje ein lønsvekst for politikarane på 20–30 000 kroner i året, medan SV sitt framlegg vil gje langt flatare vekst.

Vi veit ikkje kvifor Raudt vil føreslå å lage ein regel om årleg lønsfest for politikarane, men at Raudt vil kutte lønsveksten på Stortinget stemmer dårleg med det dei faktisk føreslår. For SV har det vore viktig å stogge ekstrem lønsutvikling for politikarane difor kan vi ikkje stemme for Raudt sine framlegg. SV fremmer våre eigne framlegg som er betre.