«Om ein ynskjer meir læring, bør ein støtte vår innsats for fleire kvalifiserte lærarar i skulane»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Oppland Senterparti, og er eit svar til Elisabeth Hatlenes frå Bremanger Høgre.

Dette er skivebom frå Høgre, som brukar testar og resultat på ein måte som ikkje stemmer. Om ein ynskjer meir læring, bør ein støtte Senterpartiet sin innsats for fleire kvalifiserte lærarar i skulane og vårt arbeid for læringsstøttande prøvar.

Senterpartiet vil testhysteriet til livs fordi det ikkje fremjar læring, men heller styring, slik Høgre legg det opp i dag. Lærarorganisasjonen Utdanningsforbundet, med sine 180 000 medlemmar, meiner det er for mykje tid som går med til testing i dag. Det går utover tida lærarar har til å følgje opp elevar, fremje læring og forberede god undervisning. I tillegg er det feil bruk av ressursar, når vi treng langt fleire praktikarar og handverkarar i tida framover. Elevar med praktisk teft mistar motivasjon og skuleglede når dei må bruke så mykje tid på å sitte stille. Regjeringa har nyleg varsla nye prøvar der dei utvider nasjonale prøvar til å gjelde frå 2. klasse. Det er eit overtramp og steg tilbake.

Andelen ufaglærte i skulane og tal på søkarar til lærarstudie over heile Norge viser at Høgre sin skulepolitikk kan gi varige skadar for Skule-Norge, ved at vi får ein lærarmangel verre enn den som alt er i skulane i dag. Det er nemleg eit faktum at det manglar lærarar mange plasser. Regjeringa innførar eit kompetansekrav med tilbakeverkande kraft, der alle med lærarutdanning frå før 2014 ikkje lenger reknast som kvalifiserte lærarar. I staden for å dytte kvalifiserte folk ut av skulane, ynskjer Senterpartiet å utdanne og kvalifisere fleire inn i skulane. Det er bra for elevar og deira læring, samt lærarar og skular i heile Norge.