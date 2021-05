Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Leif-Victor Oppedal, måløyværing busett i Oslo og er ei oppfølging til eit tidlegare innlegg han hadde, samt eit innspel til Ytre Nordfjord turlag.

Eit turlag er viktig for folkehelsa – for den mentale og for den fysiske. De har ei stor oppgåve

Dei som enno hugsar førkrigstid, okkupasjon og dei eventyrlege sildeåra finst snart ikkje meir. Kva om nokon kunne skipa til – med vel førebudde spørsmål og samtaleemne – ein minnekveld eller to på Kulatoppen. Der kunne litt av kvart koma fram.

Eit turlag er viktig for folkehelsa – for den mentale og for den fysiske. De har ei stor oppgåve. Sjølv minnest eg eit par turar eg tok på denne tida for sytti år sidan:

Ein skikkeleg sur skoddedag gjekk eg åleine opp på Veten. Oppi fjellsida, over skaret mellom Veten og Brurahornet, kom eg opp i solskinet. På toppen var det varmt og blikk stille. I det vidstrakte skoddehavet stakk fjelltoppane opp som øyar so langt eg kunne sjå. Det vart eit minne for livet!

I lag med Lars Vedvik og Arnfinn Meidell Paulsen gjekk eg opp langs Skramsvatnet, ned på myra bak Veten og vidare nordetter bak Brurahornet. Før Raudeberg svinga vi mot aust og kom fram til eit stup. Djupt nede låg ei svart tjønn. Det var der ingeniør Drage tok ut vatn til turbinen sin. Derifrå drog vi sørover høgt over Ulvesundet og hamna øvst på Gotteberg. Eg minnest dette som ein fin tur utan krevjande høgder – men ha med nistepakken!