«Det er viktig at alle fotballspelarar snarast mogleg får komme i gang med aktiviteten sin»

Meninger

Dette innlegget er signert av:

Hilmar Høl – ordførar i Årdal

Audun Mo – ordførar i Lærdal

Roy Egil Stadheim – ordførar i Vik

Petter Sortland – ordførar i Høyanger

Kjell Eide – ordførar i Hyllestad

Anne Kristin Førde – ordførar i Bremanger

Ola Teigen – ordførar i Kinn

Siri Sandvik – varaordførar i Stad

Leif Jarle Espedal – varaordførar i Fjaler

Tom Færøy – varaordførar i Solund

Odd Harald Eide – varaordførar i Gulen

Anne Kauppi – varaordførar i Årdal

Ber om opning av breiddefotball

Vi ordførarar og varaordførarar som har skrive under i området til Sogn og Fjordane Fotballkrets stiller oss bak oppmodinga frå Norges Fotballforbund (NFF) og Norges Idrettsforbund (NIF) til nasjonale myndigheiter om å opne opp for breiddefotball i større grad og raskare enn den planen som føreligg pr no.Vi er bekymra for konsekvensane langvarige stopp i aktivitet kan ha spesielt for unge. Vi meiner vidare at tiltaka ikkje står i forhold til effekten, særleg i område med liten eller ingen smitte som i gamle Sogn og Fjordane.

Vi viser til at NIF og NFF har lagt ned eit omfattande og seriøst arbeid for å kunne opne breiddefotballen innanfor trygge rammer og med gode protokollar. Dette arbeidet meiner vi må verdsettast av nasjonale myndigheiter.

50.000 jenter og gutar i alderen frå 15 år og oppover har ikkje hatt moglegheita til å spele fotball sidan mars 2020. I distrikts-Norge har gjerne ikkje klubbane lag i dei eldste aldersbestemte klassane. Det inneber at det er langt fleire enn dei over 20 år som vert ramma. Hovudtyngda er ungdom og unge vaksne i alderen 15-30 år.

For fotballaktiviteten og rekrutteringa har dette alvorlege konsekvensar.

Vi vil også vise til Danmark, Sverige og England som alle har vurdert dette på same måte som vi ønskjer at våre helsemyndigheiter skal gjere:

«Ein skal halde 1 meter avstand i alle samanhengar, med unntak av den nærkontakt som er ein naturleg del av idrettsutøvinga.»

Alle våre naboland vurderer dette som fullt ut forsvarleg.

Vi underskrivne ordførarar og varaordførarar vil understreke at fotballen er den einaste aktiviteten som vert utøvd av barn, ungdom og vaksne i kvar einaste kommune i heile Norge.

I kvar einaste bygd og kvar einaste bydel er det fotballaktivitet.

Difor betyr fotballen svært mykje for svært mange, og difor er det avgjerande viktig at alle fotballspelarar snarast mogleg får komme i gang med aktiviteten sin.

Nokre av dei viktigaste lettelsane som vi meiner må på plass så raskt som mogleg er: