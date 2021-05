«Dette er faktisk for drøyt, Hege!»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Geir Oldeide (Raudt) som eit svar til Hege Lothe (Sv):

Hege Lothe(SV) skriv i eit svar til meg at Raudt går inn for «årleg lønsfest for (stortings-)politikarane». Medan SV då liksom kjempar for at stortingsløna skal ned.

Sanninga er at Raudt mange gonger har reist forslag om at stortingsløna skal ned. Kvar einaste gong har vi vore heilt åleine om dette standpunktet. Ikkje eitt einaste parti har vore med på å sette ned løna. Heller ikkje SV. SV har rett nok stemt for mindre auke enn andre parti, men likevel – ei auke. Fram til no i valkampen. No har SV snudd og vil også vere med på å setje ned stortingsløna. Flott det, ikkje eit vondt ord frå meg eller Raudt for det. Men fasiten er at SV har bidrege til lønsfesten på Stortinget – ikkje Raudt.

Så har vi litt ulike forslag til kva som skal skje framover. SV vil no først setje ned løna med ca 150 000 og deretter auke den kvart år tilsvarande det som vanlege lønsmottakarar får ved lønsoppgjeret. Raudt vil no først setje den ned med ca 200 000 og deretter knyte den til grunnbeløpet i Folketrygda og la den bli regulert parallelt med grunnbeløpet framover.

Korleis vil dette slå ut i den kommande Stortingsperioden? Sett i lys av korleis dette har vore dei siste 10 åra vil det bli mest auke med SV sitt forslag. Ikkje stor skilnad, og ikkje noko å krangle om. Dette burde vi kunne bli samde om. Men når du, Hege Lothe, framstiller det som at Raudt går inn for lønsfest for stortingspolitikarane så er det faktisk for drøyt. Det er rett og slett løgn!