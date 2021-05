Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Oddbjørn Nygård, Deknepollen.

Fisk under merdene

Fjordenes Tidende har 30.04.21 en reportasje om Paul Jacob Helgesen som «kjemper» for utnytting av den pelletsfora fisken folk flest har erfart som uspiselig. Det er bra at han og andre er opptatt av ressurser, men dette blir å begynne i feil ende. Norsk fisk har kvalitet som viktigste markedsføring. Yrkesfiske i gjørma under merdene er i beste fall en merkelig idé. I verste fall et kjærkomment argument for oppdrettsnæringen til å fortsette sin rovdrift på naturen etter gammel resept.

Nærhet til havet og en unik kyst er Norge sin viktigste ressurs. Men oppdrettsnæringen har allerede gjort ubotelig skade på kyst og vassdrag, og det ligger an til å bli bare verre. Håpet er at mange nå har forstått det. Jf. melding i samme avis om 500 mill. i investeringer i Svelgen m.m. Oppdrett må på land! Da er lakseskitt også en ressurs. Ikke som lokkemiddel for villfisken, men som gjødsel for landbruket. Det er å håpe at næringen har satt av noe av den formidable pengestrømmen de siste år, og har ryggrad til å overleve omstillingen.