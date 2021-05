«Svar til Ola Teigen: – Burde latt tidligere Vågsøy være med på arrangementet»

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Fredrik Egeberg.

Svar til Ola Teigen

I et innlegg i FjT tirsdag 11. mai svarer du at Kinn kommune ikke hadde egne 8. mai-arrangement. Selv om dette er trist så er det nok riktig. Det spesielle med dette svaret er at leder i Nordfjordrådet Alfred Bjørlo inviterte nordfjordkommunene til en felles markering. Der kom det svar fra Kinn kommune at kommunen skulle ha egne arrangement. Her burde en ha latt Vågsøy bli med på dette når en ikke selv hadde egne planer, til tross for at en påstod dette i svaret.

Her burde en i det minste kunne hatt en kranspålegging og en markering for å feire denne dagen og hylle dem som gjorde en stor innsats for landet. Slik ble det altså ikke. Dette er en skam. At det ble holdt et flott arrangement i Florø av noen andre er kjempeflott. 8. mai fortjener en slik markering. Dette burde kommunen faktisk tatt seg råd til å være med på. Det brukes penger på langt mindre viktige ting enn dette.

Når det gjelder flagg på rådhuset så har flere bekreftet at det har vært flagget der. Det er ikke bare jeg som ikke har fått med meg dette. Kinn Høyre har også sendt et brev til utvalg og politikere med kritikk av samme sak. Men når det var flagg der så er det flott. Skulle egentlig bare mangle.

Så til saken om turistinformasjonen. Det har hele tiden vært intensjonen i kommunestyret i Vågsøy at den skulle ligge på Måløyraidsenteret. Dette kan du få bekreftet av alle som satt i dette kommunestyret. At du og administrasjonen vil det annerledes, er vel ikke noe som bør sjokkere noen. Hva en mener her i «Nord-Kinn» er mindre viktig nå når posisjoner er delt ut. Som ordfører for hele kommunen er det på tide at du blir nettopp det. En ordfører for hele kommunen.