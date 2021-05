Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Martin Malkenes, daglig leder Blindeforbundet Sogn og Fjordane.

Har du fått en diabetesdiagnose er det viktig at du kontrollerer synet regelmessig

I Norge har cirka 200 000 personer diabetes. Rundt 25 000 personer har type 1-diabetes, mens resten har type 2-diabetes. Diabetes kan gi synsutfordringer i ulik grad. Det er derfor at alle med diabetes bør følge opp synet regelmessig.

Mange som har fått diagnostisert diabetes opplever uklart syn. Dette skjer når blodsukkeret er høyt og nivået svinger. Det som skjer er at sukkeret trekker mer veske enn vanlig inn i øyet. Dette gjør deg nærsynt. Plagen opphører i det sukkernivået stabiliserer seg på normalen. Men om det vedvarer over lengre perioden kan det være skadelig.

Synet endrer seg etter hvert som man blir eldre og mange endringer sees på som normale. Men har man diabetes er det viktig å kontrollere synet. Dette for å vite om en utvikler diabetesrelaterte synsutfordringer slik at de kan behandles.

Diabetes retinopati betyr sykdom i øyets netthinne (retina) som følge av diabetes. Dette er den viktigste enkeltårsaken til at personer i yrkesaktiv alder i vestlige land mister synet, helt eller delvis. Her finnes det laserbehandling som kan hjelpe for de som er rammet.

I Norges Blindeforbund har vi mange medlemmer med diabetesrelaterte synsutfordringer. Vi har stor kompetanse på alt som har med syn å gjøre og gir et tilbud til alle. Vi har god kunnskap og lang erfaring i å møte mennesker som opplever sansetap. Når synet svekkes må man lære seg å bruke hjelpemidler og kompenserende teknikker. Vi er opptatt av helhetlig rehabilitering som vi vet bidrar til økt mestring og livskvalitet.

Synet står for rundt 80% av alle sanseinntrykk og er derfor veldig viktig å ta vare på. Mistenker du diabetes bør du oppsøke lege. Har du fått en diabetesdiagnose er det viktig at du kontrollerer synet regelmessig. Du kan kontakte helsevesenet, Blindeforbundet eller Diabetesforbundet om du har spørsmål om diabetes og synsutfordringer.