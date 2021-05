Meninger

Dette innlegget er skrive av Torbjørn Vereide, 1.-kandidat for Arbeidarpartiet i Sogn og Fjordane valkrins.

Vi er ikkje i mål før ferjeprisen er halvert

Arbeidarpartiet sitt krav om halvering av ferjeprisen, munna sist vinter ut i eit stortingsvedtak som påla regjeringa å følgje opp allereie i samband med revidert budsjett. Sist veke kom derfor beskjeden om at det no blir sett av pengar til å kutte prisen med 10 prosent.

Det er slett ikkje all verda, men for Arbeidarpartiet er det godt å sjå at vi har klart å få dette i gang sjølv frå opposisjon. Ferja har lagt frå kai. Men vi er ikkje over på den andre sida før prisen har blitt halvert. Skal vi kome dit, er det heilt nødvendig med ei ny regjering. Vi kan ikkje stogge såpass lenge før vi er midtfjords.

Dei siste åra har ferjeprisane auka betydeleg. Med ei autopassordning som kostar 3600 kroner å vere ein del av, er det mange som fell av lasset. Det blir dyrt for pendlarane, og det rammar hardast i vår del av landet. For oss handlar det om rettferd. Rimeleg reise til arbeidsplassen eller helsetenestene betyr også noko for dei som må krysse fjordane.

Tryggleiken for arbeid og velferd til alle, heng saman med den økonomiske krafta vår, beina våre å stå på. Dei seinare åra har vi sett ei urovekkande utvikling i samla eksport. Regjeringa har feila med sitt viktigaste, uttalte prosjekt, ei omstilling av økonomien til tida etter oljealderen.

Arbeidarpartiet har derfor sett eit ambisiøst mål om 50 prosent vekst i norsk eksport fram til 2030. Då må det satsast over heile landet, ikkje minst langs kysten og fjordane. Fleire av eksportnæringane med størst vekstpotensial ligg her. Dei kan ikkje vekse utan at folk etablerer seg og trivst nær jobbane dei tilbyr. Det handlar om gode skular, barnehagar og helsetenester der folk bur, men òg høve til pendling utan for store kostnader.

Dette handlar om kvardagen til folk. Pendlinga til jobb, køyringa til frivillige, og transporten for næringslivet.

Halvering av ferjebillettprisen, saman med auka pendlarfrådrag, er derfor handfaste delar av Arbeidarpartiets store prosjekt: ein ny giv for landet etter koronaen, der det blir vanlege folk sin tur