Meninger

Denne leiaren sto på trykk tysdag 15. juni.

Ver Varsam-plakaten (VVP) er eit viktig verktøy for norske media. Dette er eit sett med råd og reglar som alle media som har ansvarlege redaktørar pliktar å følgje. Desse reglane fortel kva alle som publiserer nyheiter bør gjere og ikkje bør gjere. Ofte kan dette vere veldig vanskelege grenseoppgangar. Ofte kan regelverket tolkast ulikt frå sak til sak, frå situasjon til situasjon og frå person til person.

Vi i media har stor makt. Ord er sterke våpen. Ord opplevast veldig ulikt. Den som blir omtalt i enkeltsaker opplever ofte det som kjem ut heilt annleis enn den som publiserer. Spesielt kan det opplevast sterkt og vanskeleg å bli omtala i saker som gjeld moglege lovbrot. Det gjeld både den og dei som er sentrale i ei sak, men også dei som står rundt. Sentralt i Ver Varsam-plakaten står det at vi skal verne enkeltmenneske mot urett, sjikane og krenkande ytringar. Samstundes så skal media vere kritiske. Vi skal vere vaktbikkje. Vi skal stille dei vanskelege spørsmåla og opplyse breitt det som skjer og som har ålmenn interesse.

Alle pliktar å følgje lover, reglar og avtaleverk. Blir nokon sikta, tiltalt eller dømd for lovbrot er det vanskeleg for den det gjeld og mange som står rundt. Men dei som blir utsett for lovbrot, dei som blir fornærma eller skadde, har også sine rettar og sitt vern. Media har ei viktig oppgåve å formidle også denne delen av kvardagslivet. Media skal bidra til å førebyggje. Difor må media formidle konsekvensane av lovbrot. Vi skal også få fram det som er rett og vere balanserte. Difor må vi av og til omtale vonde og vanskelege saker som er belastande for nokon. Ver Varsam-plakaten er eit viktig sett med råd og reglar som alle bør lese. Alle bør tenke over det som står der når vi ytrar oss, kommenterer og debatterer i alle samanhengar.

Media har ei viktig oppgåve med å formidle at det får konsekvensar å bryte lover og avtaleverk.