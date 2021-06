Meninger

Dette innlegget er skrive av Geir Oldeide, Raudt.

Fekk e-post her om dagen at SFE no skal skifte namn. Må seie eg har litt delt syn på dette. Det er jo ein sjukdom dette at alle større selskap med gode og beskrivande namn skal finne på nye, gjerne engelske, namn. Oftast er dei heilt fri for antydningar om kva selskapet driv med.

No trur SFE tydelegvis at Raudt og ei ny raud/grøn regjering ikkje vil makte å gjenopprette trivselsfylket Sogn og Fjordane. Så eg kan forstå at dei ser behov for endring. Og namnet er slett ikkje det verste eg har sett: Wattn. Smak på den. Ein tenkjer jo vatn og det er jo vasskraft som er kjerneområdet i det SFE driv. Men kvifor w?

SFE har dei seinaste åra satsa på vindkraft i stor stil og har planar om fleire store utbyggingar, både til lands og til havs. Dette har dei fått mykje berettiga kritikk for. Vindkraft er verken grønt eller naudsynt. Kan vi våge å tru at det nye namnet er eit uttrykk for at selskapet no vender seg bort frå vindkraft og tilbake på den verkeleg grøne energien frå vasskraft?