Meninger

Dette innlegget er skrive av Elisabeth B. Hatlenes og Arlene Vågene, stortingskandidatar (H), og er eit svar på innlegget til Karianne Torvanger og Torbjørn Vereide.

Elevane fortener å møte lærarar med fagkompetanse

Høgre i regjering har sørga for at 47 000 lærarar har fått tilbod om etter- og vidareutdanning. Det må vere ei fantastisk vitamininnsprøyting for lærarane, samstundes som det kjem elevane i klasseromma til gode.

Arbeidarpartipolitikarane Karianne Torvanger og Torbjørn Vereide skriv i Firdaposten og Fjordenes Tidende at avskiltinga av lærarane må stoppast no. Kjære Ap, ingen lærarar blir avskilta. Høgre i regjering har innført kompetansekrav i norsk, matematikk og engelsk fordi vi meiner at det er viktig at lærarar i desse faga har nok fagleg fordjuping. I desse faga lærer elevane grunnleggande ferdigheiter dei treng for å klare seg i alle andre fag, og vidare i livet. Prinsippet bak kompetansekrava er enkelt: Vi meiner utdanning betyr noko. Difor vil vi at matematikklærarar skal ha utdanning i matematikk, norsklærarar i norsk og engelsklærarar i engelsk. Foreldre skal vere trygge på at elevane blir møtt av lærarar som har fagkompetanse i desse faga.

Lærarane på barneskulen må ha minst 30 studiepoeng i engelsk, matematikk og engelsk dersom dei skal undervise i desse faga. På ungdomsskulen må lærarane ha minst 60 studiepoeng for å undervise i dei same faga. Det er naturleg fordi det er eit høgare utdanningsnivå. Når krava trer i kraft frå 1. august 2025, vil lærarane ha hatt ti år på seg til å fylle på med tilstrekkeleg fagleg fordjuping. Det er skulane og kommunane sjølv som har ansvaret for at lærarane i kommunen oppfyller kompetansekrava. Ordninga er ambisiøs, men realistisk.

Å måtte fylle på med kompetanse undervegs i arbeidslivet er ikkje unikt for lærarar. Slik er det i mange yrke. Vi kan ikkje forstå anna enn at det må vere ei fantastisk vitamininnsprøyting for lærarane å få oppdatere seg i undervisningsfaga sine, samstundes som det kjem elevane i klasseromma deira til gode. Slik vi ser det, er det ein vinn-vinn-situasjon for både lærar og elev.

Sidan 2014 har 47.000 lærarar over heile landet fått tilbod om etter- og vidareutdanning, og undersøkingar viser at dei fleste lærarane meiner at det har gjort dei til betre lærarar. No er det 12 000 fleire lærarar i Norge som har nok fagleg fordjuping i norsk, matte og engelsk. Det betyr noko for elevane, enten dei er fagleg sterke og treng ekstra utfordringar, eller om dei treng ekstra hjelp.

Det Vereide og Torvanger ikkje fortel er at lærarar har blitt kompensert med ei vikarordning der dei får 40 prosent undervisningsfri med full løn. Fakta er at mange lærarar har stått i kø for å få denne ordninga, som har vore kjent sidan 2014 og skal gjelde fram til 2024. Det gjer oss viss på at alle som i framtida vil undervise i matematikk, norsk og engelsk har moglegheit til å undervise i framtida utan å bli tvangspensjonert i desse faga.

Kompetansekrava og satsinga på etter- og vidareutdanning er berre ein del av denne regjeringa si massive lærarsatsing. Høgre i regjering har gitt lærarane eit fagleg løft og eit statusløft ved å skjerpe opptakskrava til lærarutdanninga, innført femårig lærarutdanning og nye karrierevegar for lærarar. Det går dessutan ikkje på kostnad av nok kvalifiserte lærarar. Sidan 2014 er det 4500 fleire kvalifiserte lærarar i Norge og lærartettleiken er den høgaste på 12 år. Vi meiner dette er svært bra for lærarane og for elevane.