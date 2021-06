«Vi må ikkje miste trua. Det nyttar å kjempe så nettrolla ikkje får legge premissane»

Meninger

Denne kommentaren er skriven av Jarl Wåge, og er ein del av Stemplar ut-spalta kvar fredag.

Nettroll kan temjast

Nettroll skremmer ungdommar frå å engasjere seg politisk. Det er så lett å vere feig «rebell i kjellerleiligheten sin» og spre sjikane og truslar utover nettet. Søppel kasta etter alle og einkvar, men mest sikta inn mot kvinner. Aller grovast skyts blir gjerne retta mot kvinner med mørkare hud og/eller ein annan gud enn det «gode» nordmenn kan godta. Det er eit demokratisk problem at vi lar oss skremme. Klarer dei å jage engasjerte menneske, uansett kven dei er, vekk frå rampelyset, lar vi trolla vinne. Det er enkelt for meg å snakke. Kvit, eldre, tjukkhuda mann som har vore ute mang ei vinternatt. Likevel vil eg fortelje ei historie:

Eg hadde byrja å delta i samfunnsdebatten og fått eit par tekstar på trykk. Ein fredag fekk eg publisert ein kronikk i Dagbladet der eg gjekk ut mot enkelte Frp-arar si flørting med høgreekstremisme. Dette var den gongen det var kommentarfelt etter slike tekstar.

Vel heime den ettermiddagen klikka eg meg inn på Dagbladet og skrolla nedover kommentarfeltet. Teksten min hadde i løpet av nokre timar fått over tusen kommentarar, og det rausa stadig inn nye. Der blei eg ettertrykkeleg utskjelt og idiotforklart. Eg var venstreekstremist, blodraud kommunist, landssvikar, muslimelskar, jødehatar, mobbar og ein fare for elevar eg var sett til å undervise.

Mitt elles så gjenstridige hår, no borte for godt, fekk bakoversveis. Eg følte meg blåst av banen. Kroppen var nummen der eg rysta blei sitjande og lure på kva som hadde ramma meg.

Med eitt slo det meg: «Ikkje pokker om eg skal la kommetariatet få siste ordet!» Om eg ville delta i den offentlege debatten, og det visste eg at eg ville, kunne eg ikkje la eit kommetarfelt ta knekken på meg. Dermed starta operasjon-ta-til-motmæle-og-gje-tilbake-med-same-mynt. Resolutt klikka eg meg inn i kommentarfeltet og gav nådelaust svar på tiltale. Den fredagskvelden smurde eg meg inn med eit tjukt lag med teflon. Det viktigaste grepet eg gjorde, var likevel å byrje å le av galskapen og å ikkje ta dei verste kommentarane på alvor.

Kva er det eg vil fram til? At eg er kommentarfelta si Jeanne d’Arc i heilag kamp mot usalege nettroll? Ein riddar i skinande rustning så ugjennomtrengeleg at alt prellar av?

Langt i frå. Sjølv om eg heilt sikkert har vore forskåna frå dei grovaste, mest trugande og sjikanøse åtaka, røynar det på inn imellom. Men ikkje så mykje at eg nokon gong har vurdert å halde kjeft og la kommentariatet få ture fram som dei vil.

At eg står opp imot nettrolla har ikkje fått slutt på skitkasting og søppelutspel. Putseleg får eg høyre at eg sit med hovudet langt oppe i mitt eige rasshol, at å sleppe sjuke personar som meg til i avisene ikkje er bra og at eg er tidenes mest sørgelege klovn. Men det prellar av. Eg har blitt gåsa dei kan skvette vatn på så mykje dei bare vil.

Vi må ikkje miste trua. Det nyttar å kjempe så nettrolla ikkje får legge premissane. Vi treng fleire, ikkje færre, modige røyster. Spesielt unge. Det er dei som skal overta styre og stell i landet. Då må vi ikkje godta at feige troll skremmer dei bort frå offentlegheita, men hegne om dei og støtte dei. Det som er heilt sikkert, er at dei som tør å sjå ondskapen i kvitauget, som er standhaftige, eselsta og kampviljuge, i det lange løp vil få uendeleg mykje meir igjen enn dei taper.

Det er sommar i det fagre landet vårt. Vi håper at sola skal stråle frå høge himlar. Kanskje klarer ho til og med å lokke nokre nettroll frå sine mørke kjellargøymer og ut i varmen. Kva skjer med troll når dei kjem ut i sola? Jau, då sprekk dei.