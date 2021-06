«Er det noe jeg ikke har fått med meg?»

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Geir Ove Refvik, Raudeberg.

Stiller herved spørsmål ved utsending av eiendomsskatt Kinn kommune 2021.

Viser til følgende vedtak fra siste kommunestyremøte. Dette er hva som ble vedtatt, så langt jeg har forstått saksgjennomgangen, etter forskjellige fremlegg.

Les spesielt punkt 2, 4 og 5 samt første linje i pkt 6.

Kopi av vedtak fra sist kommunestyremøte:

KOST- 077/21 Vedtak: 1. Kommunestyret føreset at det for 2021 skal takast inn eit kronebeløp via eigedomskatt i tråd med det som er bestemt i budsjett for 2021. Det føreset at takstane er i tråd med eigedomsskattelova.

2. Kommunestyret viser til det handlingsrommet KS sin advokat viser til at kommunestyret har i den situasjonen ein no står i. På dette grunnlag vedtek kommunestyret at skattesatsen i 2021 for bustad[1]og fritidseigedomar er 3,3 promille og for næringseigedomar 5 promille.

3. Klagefristen for saker om eigedomskatt vert sett til 1. november 2021, for å legge inn ein ekstra tryggleik for skattytar.

4. Uavhengig av klageordninga skal kommunedirektøren før faktura for innbetaling av eigedomsskatt vert sendt ut kvalitetssikre årsak til større endringar for dei ulike objekta etter følgande prinsipp:

a. For gamle Flora kommune: Auke av eigedomsskatt utover 20 % skal særskilt vurderast.

b. For gamle Vågsøy kommune: Auke av eigedomsskatt utover 40 % skal særskilt vurderast. Om auken framstår urimeleg skal denne korrigerast før krav vert sendt ut. Sakkyndig nemnd kan vurdere å leie inn bistand fra eksternt takstfirma for å gjennomgå takstene og retningslinjene. På bakgrunn av en ekstern vurdering kan nemnda ta stilling til hvorvidt det foreligger feil i enkelttakster eller i retningslinjene. (Årsaken til skilnaden i punkt 4a og 4b mellom kommunedelane er at Flora nyleg gjennomførte ei retaksering som fanga opp verdiauken, noko Vågsøy ikkje har gjort. På dette grunnlag vil venteleg auken bli større i Vågsøy.)

5. À konto fakturering av eigedomskatt vil skje så snart første og andre avsnitt i punkt 4 er gjennomført

6. Det er viktig å sørge for god dialog med innbyggjarar i kommunen i denne saka, og vere serviceorientert. Det skal ved behov vere mogleg med betalingsutsetjing i inntil fire månader, og det skal prioriterast ressursar for informasjon om eigedomsskatt ved telefonkontakt. Det er viktig at skriv som går ut til innbyggjarane er lettfatteleg og informativt.

7. For 2022 skal det være mogleg med avrekning for kommunale avgifter månadleg.

8. Kommunestyret ber kommunedirektøren utgreie konsekvensar og moglegheiter for ei ny taksering gjeldande for 2022, uavhengig av sak om eigedomsskatten for 2021. Kommunestyret viser til den skisserte moglegheita ein har til å foreta slik ny taksering om det ligg føre betydelege feil og manglar. Kommunedirektøren legg fram slik sak innan tidleg haust 2021.

9.Kommunestyret oppmodar sakkyndig nemnd om å ta initiativ til å få ekstern vurdering av takseringa. ( Jmf. Punkt 4 i notat frå KS-advokatene.)

Med mindre jeg leser og forstår dårlig, ble det vedtatt at satsen skal være 3,3 promille på privat og fritidsbolig.

For egen del har jeg mottatt krav som langt overstiger 40 % av tidligere eiendomsskatt, og med 3,5 promille.

Er det noe jeg ikke har fått med meg?

Jeg evner selvsagt å ta dette opp direkte med kommunen selv, men jeg er brennsikker på at det sitter mange rundt omkring, som av forskjellige årsaker, ikke klarer det selv. Hvordan sikre at rettferdighet skjer for alle?

Hvis jeg har forstått vedtaket riktig, håper jeg kommunedirektøren kan svare på: