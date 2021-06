Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Emma Berge Ness Ungdomskandidat Sogn og Fjordane Senterparti

Ei psykt viktig prioritering

Psykiske plagar har etablert seg som ei av dei største helseutfordringane i Noreg. Dei siste åra har stadig fleire barn og unge hatt behov for psykisk helsehjelp. Likevel har det ikkje vorte prioritert nok ressursar til å imøtekomme den aukande pågangen på ein god nok måte. Det vil Senterpartiet gjere noko med.

I fjor var den gjennomsnittlege ventetida innan psykisk helse for barn og unge 45 dagar. Det betyr at det i gjennomsnitt tek 1,5 månad frå du vert tilvist og sett på venteliste, til helsehjelpa startar. For å samanlikne, så forstår alle at det er uforsvarleg å gå rundt med eit infisert sår i 45 dagar. Det er ikkje forsvarleg med ei så lang ventetid i psykiatrien heller.

Det er eit politisk ansvar å sørge for at helsevesenet sin kapasitet tilsvara behovet. Det er på høg tid å trappe opp investeringane og auke kapasiteten innanfor psykisk helse. Senterpartiet vil sette inn tiltak for at ungdom skal få hjelp i rimeleg tid, uansett kvar ein bur. Løysinga er ikkje å pålegge fagfolka som gjer jobben i førsterekkja fleire krav og reglar. Løysinga er å legge til rette for betre finansiering, rekruttering og auka behandlingskapasitet.

Noko av det viktigaste vi kan gjere for å få ned ventetida, er å prioritere førebygging. Psykiske plagar kan vere vanskelegare å sjå og bere enn fysiske plagar. Det bør vere like sjølvsagt for ein 14-åring å snakke med helsesøster om korleis ein har det, som å ta ein årleg sjekk hos tannlegen. Tidleg innsats er viktig både for å førebygge og fange opp det som kan utvikle seg til meir alvorlege plagar. Difor vil Senterpartiet sikre eit lågterskeltilbod i alle kommunar.

Barne- og ungdomspsykiatrien treng og fortener eit løft. Kostnaden av å gje psykiatrien sin velfortente plass på prioriteringslista, vil vere mykje mindre enn konsekvensen av å la vere. Å sette inn tiltak for å betre unge si psykiske helse vil hindre fråfall frå utdanning og arbeidslivet. Viktigast av alt, vil det spare samfunnet og enkeltmenneske for store tap.