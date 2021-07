«Vi gler oss til ein sommar der vi kan vere meir saman og det blir arrangert festivalar igjen»

Meninger

Denne leiaren stod på trykk i papiravisa tysdag 29. juni.

Det er sommar folkens. Alle merkar vi at dei strenge smitteverntiltaka vi har levd med sidan mars i fjor er i ferd med å lette opp. Vi kan så smått møtast og gjere ting saman igjen. Det er heilt fantastisk. Sjølv om det framleis er fare for smitte, vi må halde avstand og ha god hygiene, så er det langt ifrå så strengt som det har vore. Stadig fleire blir vaksinerte og det er færre som blir smitta av dette viruset som framleis herjar fleire stadar i verda. Mange har flytta frå heimekontor og er tilbake på jobb. Kafear og restaurantar har opna opp og eit og anna sosialt arrangement blir laga til.

Det har vore ei tung tid for mange. Aller verst for dei som har blitt alvorleg sjuke og dei som har mista sine. Mange næringsdrivande har hatt det vanskeleg og tapt inntekter. Alle har vi kjent på at vi saknar å vere meir sosiale. Det er lett å sjå at folk har bruk for å møtast igjen. Når vi i dag sender ut ei ekstra fyldig og stor papiravis så er det for å markere at til helga så skal det vere sommarfest i Måløy. Det er starten på ei rekke arrangement rundt oss som startar opp forsiktig. Det blir nok ikkje som dei gode gamle Måløydagane. Sjølv om det er letta på smittevernreglar så er ikkje dette over. Vi må framleis vere forsiktige. I horisonten heng det skyar som lett kan dekke for sola dersom vi blir for uforsiktige og det blir nye smitteutbrot.

Mange har starta på ferie. I år igjen skal dei fleste av oss vere turistar i eige land. Det betyr at mange vil komme på besøk også til vår region der det er veldig mykje spennande å sjå og oppleve. Vi føler oss trygge på at dei fleste av oss kan klare å kose oss og ha det moro sjølv om vi må tenke på avstand og at smittefaren framleis er der både når vi skal samlast til festivalar og når vi skal feriere. Vi i Fjordenes Tidende vil ynskje alle ein god sommar.