«Kinn kommune må syte føre at barn i og rundt Måløy får lære å svømme»

Meninger

Denne leiaren stod på trykk tysdag 6. juli.

Det er mange uklare spørsmål for elevar og lærarar som er knytt til Skram skole i Måløy. Om halvanna månad, når skulane startar etter ferien, er elevane på barneskulen i Måløy flytta til modulskulen på Tennebø. Modulskulen var ei naudløysing for elevane på då ungdomsskulen i Måløy blei jamna med jorda og det vart bygd ny. No skal altså dei minste skuleborna på Skram gå på Tennebø i fleire år.

Men endå er det ikkje bestemt kva som skal skje med skulen i Måløy. Det einaste som er bestemt er at det skal skje noko med skuleanlegget og at den skal ha plass til 250 elevar. Men om bygningane skal renoverast eller om det skal byggast nytt er ikkje bestemt. Det er sjølvsagt utfordrande at planlegginga ikkje har kome lengre. Uansett kva som blir løysinga, så må det byggast for framtida. Det viktigaste er funksjonalitet og godt og moderne læremiljø.

Kinn kommune har heller ikkje noko løysing på korleis barn og unge i nordre del av kommunen skal få symjeundervisning. Det bekymrar mange. Når bassenget på Skram skole i Måløy blir reve må elevar og lærarar anten bruke mykje reisetid dersom dei skal få symjeopplæringa dei har krav på. Alternativet er at ungane ikkje får lære å symje. Begge deler er uheldig. Aller verst er det om barn som bur med hav på alle kantar ikkje får lære å symje og ikkje får trening i å vere i vatn. Sist veke sa ordførar Ola Teigen at dei ikkje veit korleis dei skal oppfylle kompetansekravet lærarane har når det gjeld symjeundervisning. Kommunen må bruke sommaren godt å finne ei løysing på desse utfordringane. Dette handlar om tryggleiken til ei viktig målgruppe. Til lengre tid det går før det er bestemt kva som skal skje til lengre vil det gå før ny skule og løysing på symjeundervisning er på plass.