«Eit punktum for vindkraft i Dalsbotnfjella»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant for Høgre i Hordaland, og Olve Grotle, stortingskandidat for Høgre i Sogn og Fjordane.

Førre veke kunne vi endeleg sette eit punktum for ei tolv år lang historie. Historia om vindkraft i Dalsbotnfjella. OED har, etter grundige vurderingar, no teke klagen til følgje for dei som klaga inn det positive vedtaket som NVE hadde gjeve til Zephyr om bygging av vindkraftanlegg i desse fjella. Dermed vert prosjektet skrinlagt.

Det har dei seinaste åra blitt bygd ut ein del vindkraft fleire stader i landet. Denne byggeboomen har kome etter at konsesjon er blitt gjeve, gjerne for fleire år sidan. Vi opplever at med opptrapping i utbyggingar har motstanden mot vindkraft tilteke. Legitimiteten for etablering av vindkraft har blitt borte ettersom konsesjonsvilkåra har vore for lite spesifikke, samt at høvet til endring i prosjektet har vore lovleg med basis i konsesjonsreglane som vart sett av dei raudgrøne partia.

Olje og energidepartementet fann det difor rett å ta ein grundig gjennomgang av konsesjonsreglane, og vindkraftmeldinga vart lagt fram for Stortinget, og den vart endeleg banka gjennom hausten 2020.

Med nytt regelverk vil vi ikkje i framtida oppleve at den historia vi no har lagt bak oss vil bli gjentatt.

I tilfelle Dalsbotnfjella har kommunen aldri vore positiv til tiltaket. Det er no med nytt regelverk ein føresetnad for i det heile å få etablere eit prosjekt. Prosessar skal i dei komande prosjekta styrast etter plan- og bygningslova. Vidare vert det sett klare grenser for kor lang tid det kan gå frå konsesjon er gjeve til prosjektet er sett i gang. Å sitte på konsesjonar i lang tid er ikkje lenger mogleg. Det skal også gjennom konsesjon gjevast klare føringar for straumproduksjon, høgder, tal og plassering av turbinane. Alt dette er forhold som i tidlegare regelverk var ope for endring og justering i prosjektet. Og ikkje minst skal det no vera sterkare vektlegging av miljø og terrenginngrep, og klare krav til vilkår for opprydding og tilbakeføring av natur ved nedlegging.

Lokal forankring og ønske om etablering av vindkraft vil i tida framover ligge som premiss for nye prosjekt. Så lenge Høgre sit i posisjon vil det vera førande for vidare arbeid med slike prosjekt. Eksempelet Dalsbotnfjella viser at vi står for det vi seier.