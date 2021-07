«Kvifor heiar ikkje Stortinget og miljøforskarane på sjøtransporten?»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Idar Mo, Sogndal.

Fossile brensel er ikkje berre ein fare for miljøet. Det er like viktig å påpeike at dette er ei avgrensa energikjelde som må få avløysing. Folk protesterer med rette mot store vindmøller og atomkraft. Ein annan veg å gå er å redusere bruken av lite energieffektiv produksjonsteknologi. Kvifor ikkje bruke meir sjøtransport på lang godstransport i staden for lite energieffektiv landtransport når meir enn 80 prosent av folket bur mindre enn 10 km frå sjøen. NTP-arbeida legg ikkje til rette for det.

Meir enn 90 prosent av alt godstransportarbeid på jorda målt i tonnkm vert utført med skip. Det meste på verdshava, men mykje i kystfart og på elvar og kanalar. I Noreg er skipsleia frå Østfold til Finnmark den store transportåra for gods med totalt 62 milliard tonnkm i år 2000 mot 15 milliardar tonnkm på veg og 2,3 milliard på jernbane. Tek vi med skipa sine utførte tonnkm utanfor 4-mils grensa til og frå utlandet, stig skipstransporten til 186 milliard energieffektive tonnkm. Det er 92 prosent av all godstransport knytt til Noreg. Skip transporterer så billeg at produksjon av varer kan leggjast til land med låge løner, sjølv 30.000 km lange sjøreiser er ikkje til hinder. Energibruk og transportkostnad vert likevel liten samanlikna med tog og lastebil på mykje kortare reiser fordi skip har naturgjeven transportveg og liten energibruk per produsert lasteeining. Skipsfart av gods står for berre 3 prosent av dei globale klimagassutsleppa medrekna bygging og vedlikehald av transportveg og transportmiddel, mot 40 prosent av utsleppa for sum av alle andre transportformer. Det kan og nemnast at det vert produsert dobbelt så mange tonnkm som personkm på jorda og ein tonnkm er 10 gonger så tung som ein personkm. Dette seier mykje om skipet sin energieffektivitet.

Sjølv om skipa alt er energieffektive bør vi kome lenger. Energibruken aukar sterkt med fart og mykje energi kan sparast ved å senke farten. Store konteinarskip bør redusere farten frå 50 km/t til 25 km/t og redusere energibruken med to tredelar. Japan praktiserte fartsreduksjon på transportar over Stillehavet til USA i samband med oljekrisa i 1973. Malmskip, tankskip og lekterar har låg fart og berre tre prosent av energibruken til tog og lastebil per tonnkm, eller for skip i 80 km/t fart. Difor er raske elbåtar med 15 tonn tunge batteri eit dårleg alternativ til transport på veg.

Går vi 150 til 200 år tilbake i tid var seglskutene dominerande både i fjordfart i Noreg og på verdshava. Kanskje vind kombinert med solkraft kan bli ein del av driftskrafta til skip. Slik kan ein ikkje ordne seg med landtransporten. Den må hente store mengder kraft frå nettet til drift og ikkje minst for bygging og vedlikehald av transportveg og transportmiddel. Eit tog som treng 8000 hestekrefters motor kan ikkje hente mykje kraft frå vinden på stiv skjenegang. Tog og bil får alltid motvind. Den energien tog og bilar hentar frå nettet i Noreg er ikkje berre vasskraft no vi får eit felles nett for heile Europa. Der vil mykje av straumen bli produsert frå russisk gass i Tyskland og brunkol i Polen i lange tider. Det er KO-KO å rekne slik hevda NSB i fagbladet Samferdsel, TØI då forskingssjef Hjort i TØI var inne på slike tankar i arbeidet med reknereglar for el/olje på 70-talet. Men dette er ein realitet. Straum til tog og elbilar påverkar behovet for brunkol frå Polen og såleis dei globale klimagassutsleppa. Det er berre i statsplanar som NTP at tog har null klimagassutslepp.