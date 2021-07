Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Sigrid-Helene Husevåg.

Vindkraft, politikk og ein del misunning?

Teknisk Ukeblad sin artikkel der dei faktasjekka 9 viktige påstandar/mytar om vindkraft vart publisert i mai i år og var ein SÆRS GOD gjennomgang av fakta frå seriøse aktørar, som eg ser det verdt å betale for å lese (betalingsmur)

Eg vil kort gjengje nokre hovudpunkt:

Mikroplast; Vindkraft bidreg med helt neglisjerbare mengder mikroplast, om ein samanliknar med andre kjelde som bildekk OG småbåtar .

Bisfenol A: Viktigaste kjelde til spreiing av bisfenol A er ifølge miljø- og helsemyndigheitene polykarbonatplast. Slik plast er IKKJE i bruk i rotor blad, men finst i plastbestikk, plasttallerkenar og annan plast for oppbevaring av mat og drikke.

Infralyd: Frå vindkraftverk er ikkje infralyden høgare enn du finn i ein kvar stor by. TU har ikkje funnet vitskapeleg belegg for at infralyd frå vindkraft kan gjere deg sjuk.

Fugle-daud: Vindkraft drep fuglar, men i forsvinnande liten grad samanlikna med bygningar, vindauge og kattar. Avdempande tiltak gjer kraftverka meir synlege, kan redusere fugledøden betrakteleg.

Kritiske røyster slår fast at dette er betalt informasjon, men kan ikkje motbevise med forsking.

Etter å ha fylgt med på vindkraft debatten og sett kor lemfeldig kritiske røyster er med fakta, vert ein oppgjeven.

I lesarinnlegg i FjT, aug 2019 vert det hevda at «72 tonn med mikroplast kan hamne i florøfolket sitt drikkevatn». Dette har vorte slukt rått av motstandarar av vindkraft, UTAN at det vert stilt spørsmål. Folk som prøver å komme med dokumenterte fakta får ikkje gjennomslag, ref kommentarfelt og artiklar. Innlegget dukkar jamleg opp på nett, der det vert brukt som fakta. Då mister eg heilt tiltrua på motvind rørsla: Det er ingen forsøk på å rette opp slike heilt openberre fakta feil. Ein sakleg debatt for og imot vindkraft, er ikkje er mogleg når ein person utan fagkompetanse kan få så mykje å seie.

Det vert framleis hevda at blinkande lys på toppen av mastene i Bremangerlandet Vindkraft (BVAS) vil vere til stor sjenanse. Dette trass i at det i fleire samanhengar kjem fram at NVE har gjeve krav om at lys berre skal vere på når det er naudsynt i samband med overflygingar.

På Motvind og liknande sider, vert info og fakta frå forsking og produsentar ignorert. Dei trur mest på eigne kjelder, gjerne utan spesialkompetanse.



Eg bur på Fitjar og har vore jamleg i Midtfjellet vindpark, som WWF har klassifisert blant dei 5 beste vindkraftverka i landet, dvs. ikkje brote nokon av deira 3 kriterium. Til informasjon ligg BVAS på 18 plass (av 101) med brot på det WWF seie er det minst alvorlege av 3 kriterium.

Midtfjellet har vorte eit enormt stort tur område, og ei helg vi nyleg var oppom, telte vi 60 bilar tidleg på dag. I helgene er det ikkje uvanleg med 200 bilar i løpet av ein dag. Det interessante er at då bøndene gjorde om urørt natur til dyrka mark med 0 biologisk mangfald var det ingen motstand.

Det viser at omsyn for myr og mangfald er avhengig av sak.

At Norge vert ein pådrivar for fornybar energi er meir enn rett og rimeleg, då vi har bidrege ettertrykkeleg til fossile utslepp.

Eg saknar meir realisme hos folk der ein innser at all form for utbygging, vasskraftverk, vindkraft, hyttefelt, bustadfelt eller nye vegar har alle samfunnsmessige konsekvensar.

Kvifor ikkje fokuserte meir på å diskuterte reelle utfordringar?

Korleis forme ut vindkraft anlegg slik at naturen kan stillast tilbake i best mogleg grad. F.eks. betong for fundamenter kan vere under bakkenivå, slik arealet kan fyllast med naturstein og jord i forhold til det som er naturleg for området. Kunst på turbinane kan og gjere anlegget til større naturoppleving, ref. Midtfjellet, og bidra til å få fortgang i merking av turbin blad.

Ein bør vurdere om vindkraft etter kvart kan komme under same regler som vasskraft, altså norsk offentleg eigarskap, heimfallsrett, grunnrente og kompensasjon til kommunane det anlegga ligg.

På motvind sine heimesider vert det hevda at det er «et klart politisk fleirtal i Bremanger kommune mot utbygging» av Bremangerlandet Vindkraft.

Dette vil eg IKKJE sei er basert på fakta: dei som føl med, har fått med seg at det har vore jamt.

Eg vil dessutan minne om at eit klart fleirtal i kommunestyre tilrådde konsesjon i 2011 og eit samrøystes kommunestyre vedtok i april 2019 dei økonomiske rammene for ilandføring av vindmøllene på Bremangerlandet, samt at Oldeide vart ilandføringsstad » Dette påpeiker Mona Kjerpeset (SP) i eit veldig bra innlegg i FjT 16. mars.



Her er det interessant å sjå at Senterpartiet står på sitt opphavlege standpunkt og vil la Bremangerlandet Vindkraft (BVAS) få dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel. Dette vert teke opp i tilsvar av Svein Olav Senneset i FjT. Der peikar han på at SP lokalt ikkje føl SP sentralt: Der seie dei at SP skal la kommunane bestemme. Eg vil sei at det er nett det SP gjer; dei held fast på synspunktet som dei har hatt i 2 tidlegare kommunestyre.

Dette i motsetnad til Venstre, som nasjonalt ikkje var i mot vindkraft. Fram til i våre har Motvind «hengt ut» Venstre som eit «ja til vindkraft»-parti som ein då ikkje burde stemme på.

Kritiske røyster lokalt har slik eg forstår det, drege nytte av kontaktar i sentralt i venstre og fått forklart korleis ein kan trenere saka i håp om at BVAS ikkje rekk byggjestart innan konsesjons fristen.

Konsesjonen vart gjeven i 2017 og frå september 2019 har Bremanger kommunestyre trenert saka ved å ikkje ville ta ei avgjere. Kravet om kortare frist frå konsesjon til byggjestart skal det verte artig å sjå korleis vil fungere i praksis. Om Bremanger kommune får halde fram med treneringa vil eg sei det er under ein kvar kritikk. Men kva gjer ein ikkje for å tekkes veljarane i eit val år?

Eg kan legge til at eg hittil har stemt Venstre, men når eg ser korleis dei driv politikk, skal eg heilt klart finne nokon andre å stemme på til hausten.

Det var altså etter valet i 2019 at kommunestyre snudde i synet på vindkraft på Bremangerlandet.

Før valet vart det i «sentrale» ytre Bremanger lagt stor vekt på å få nei folk i kommunestyret. Ein kan vel seie at Venstre & AP vart kuppa av nei folk i ytre. Ja, det var auka nasjonalt engasjement.

Men årsaka vil eg hevde ligg i at det rundt årsskiftet 2018/2019 vart gjeve ut intern info til grunneigarar. Der det sto kva kvar grunneigar kunne få om det vart vindkraft anlegg på Bremanger landet. Her såg motstandarane sitt snitt, og distribuerte det til «alle» i ytre. Etter dette vart det ei kraftig auke i motstanden. Eg vil garantert få motbør, men eg vil hevde at ein stor del av den auka motstanden skuldast misunning. At nokre bruk får meir enn andre og dei som ikkje har grunneigar rettar får ikkje noko.

Slik eg ser det er det ikkje dei rette folka som tener pengar på dette, ref blant anna kommentar i klage til OED; «svært konfliktfylt prosjekt der stort sett heile befolkninga er mot. Er berre nokre få grunneigarar i Dalen som får pengar som er for prosjektet.» (Oldeide vart vist gløymt)

Hadde ein halde ei avstemming i kommunen er eg rimeleg sikker på at det hadde vorte fleirtal for vindkraft.

Lat meg her føye til at jordskifteretten har klarlagt kva rettar som ligg til kvart bruk.



Som tilsvar på M Kjerpeset sit innlegg hevdar Jørund Nygård i Firdaposten at grunneigarar er «tatt til tingretten for å bli fråteke områda til fordel» for vindkraftverk. Eg lurar sterkt på kva dei skal verte fråtekne? Eg kan ikkje sjå at dei misse verken beite eller jaktrettar, og noko anna har vel ikkje området vore nytta til.

Som Kjerpesth og nemner, har ordføraren sagt at ho tala grunneigarane si sak og difor seie kommunen nei til vindturbinar. Men ordføraren, som eg rekne med har sett seg inn i saka, talar ikkje for eit fleirtal av grunneigarane, men eit MINDRETAL på vel 20 %. Fleirtalet vil ha utbygging, og dei eig nærmare 80 prosent av tildelt konsesjonsområde.

I ovanfor nemnte innlegg av J. Nygård vert det framheva at mindretal må få fram si stemme og takast omsyn til av ordførar. Eg trudde at demokrati var at ein tok omsyn til fleirtalet.

Men dette fleirtalet av grunneigarar er ikkje «dei rette folka» i ytre. Hadde dei vore det, hadde nok vindkraftverket vore i drift for lengst.

Det er vel ein grunn til at dei seie: om møringen tener 1 krone, prøver naboen å tene 2. Om fjordingen tener 1 krone, prøver naboen å ta den frå han



Vindkraftbransjen og tilhengarar vert ofte nemnt i same slengen som omgrepet «mafia».

Etter eit lesar innlegg eg hadde i haust har eg fått stadfesta at på langt nær alle i kommunen (heller ikkje i ytre) er i mot BVAS.

Mange kvir seg for å stå fram og vere for vindkraft, då enkelte forkjemparar har hatt mindre hyggelege erfaringar. Opplysningar om at tilhengarar skal motarbeidast og boikottast viser kor kritiske røyster til vindkraft legg lista.

Det vart og gjort poeng av kva tilknyting eg har til BVAS både i kommentarfelt og frå avis (Firdaposten). Nei, eg bur ikkje i kommunen, og ja, familie har grunneigar rettar til BVAS.

Når det gjeld dei som er mot vindkraft er det lite slike omsyn. Eg har sakna slik info hos motparten.

Les ein litt om motvind er eit mykje brukt argumenta mot vindkraft at det vert verdi reduksjon av eigedom/fritidshus pga. vindkraft anlegg i nærleiken.

Det skal altså vere meir sterkare argument at nokon kanskje kan få mindre for eigedommen ved sal, enn at grunneigarar med lovlege rettar og kommunen tener pengar på noko som framleis er ein av dei mest miljøvenlege måtane å skaffe energi på.



Motvind sine tilhengarar vil nok framleis skaffe seg hytte på fjellet, plante i torvjord, fly til Syden og køyre bil framfor å ta fram sykkelen. Som dei fleste nordmenn.

Det viktige vert å ikkje få vindturbinar i synsfeltet.

Så håpar eg SFE snarleg får nytte konsesjonen som dei har erverva på lovleg vis og kan byrje å bygge Bremangerlandet Vindkraft.