Det er bra at straff for å dele intime bilete og videoar er skjerpa. No må vi alle ta ansvar

Meninger

Denne leiaren stod på trykk i papiravisa fredag 9. juli.

Deling av upassande foto og videoklipp har blitt eit stadig aukande problem. I ei fersk undersøking seier tre av fem småbarnsforeldre at dei er uroa for at barna deira deler eller tek imot upassande materiale av seg sjølve og andre på nett. Så ser vi at politiet stadig oftare kjem over seksualiserte videoar og bilete. Slikt materiale blir delt mellom barn og unge og kanskje endå verre mellom barn under 16 år og vaksne personar på ulike sosiale media.



Dessverre så har ikkje norsk lov vore oppdatert på det som skjer på nettet av krenkande og upassande deling av intime videoar, bilete og lyd. 1. juli i år var regelverket skjerpa inn. Personar som deler krenkande eller openbert private bilete, filmar og lydopptak av andre, kan no bli straffa med fengsel inntil to år. Skjerping av straff for dette er blant de viktigaste endringane i straffelova som nyleg blei vedtatt av Stortinget.



Deling av slikt innhald er ei stor påkjenning for den som blir ramma. Dei som opplever at intimt materiale blir delt på sosiale media kan få liva sine merka. Spesielt ille er det når det er barn som blir misbrukt eller utnytta. Det er derfor bra at straffa for å gjere dette blir skjerpa inn. Det er også bra at politiet brukar store ressursar og har skaffa seg kompetanse på å avdekke denne type aktivitet. No bør det vere fokus på å opplyse om kva som er lov og kva som er straffbart. Målet må vere at krenkande materiale som er i strid med det nye lovverket ikkje blir spreidd og bidreg til at folk sine privatliv blir delt på ulike digitale og sosiale plattformer. Det er dessverre alt for mange som har fått liva sine endra fordi privatlivet har blitt bretta ut. Alle har vi no eit ansvar for å vite kva som er lov og ikkje lov. Alle har vi eit ansvar for å gje beskjed om vi blir kjent med noko som ikkje er lov.