«Norsk lov må endrast – alle må ha rett til full jobb»

Dette debattinnlegget er laga av Hege Lothe, 1. kandidat for SV i Sogn og Fjordane og Vibeke Johnsen, 3. kandidat for SV i Sogn og Fjordane.

«Lovfest retten til heiltid»





Å arbeide heiltid handlar om å få føreseieleg arbeidstid og fritid. Det handlar om å få ei løn og leve av, ein pensjon å leve med og om du kan få bustadlån. Vi veit at det er mange av dei deltidstilsette som har uføreseieleg arbeidstid og låg stillingsprosent. Problem med deltid finn vi både i privat og offentleg sektor.

Mange kvinner innafor pleie- og omsorgssektoren, og barnehage og skule arbeider deltid. Dette har fått mykje politisk merksemd, og den merksemda er viktig for å få gjennomslag for rett til heiltid. I fleire yrkesgrupper i privat sektor vert mange kvinner også berre tilbydd deltidsstillingar. Både i butikk, restaurant, handels- og servicenæringane og reiseliv er deltidsstillingar svært mykje i bruk.

For å sikre alle arbeidstakarar faste heile stillingar har mange peika på at det offentlege bør fremje ein heiltidskultur som arbeidsgjevar. Det meiner SV også. Men skal vi få gjort eit skikkeleg effektivt og slagkraftig arbeid for heiltid og mot deltidsstillingane må vi lovfeste rett til heiltid i både privat og offentleg sektor.