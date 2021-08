«Ein diagnose seier ingenting om korleis du er som menneske. Den fortel at du strevar med eit eller anna som du treng litt ekstra hjelp til»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ragne Larsen

Ein diagnose seier ingenting om korleis du er som menneske

Eg overhøyde ein kommentar for nokre veker sidan, og den var noko om «at alt er no diagnosar no om dagen, og at det ikkje lenger var noko som var normalt.

Det fikk meg til å reflektere litt, for vedkommande har litt rett, det er mykje diagnosar «ute og går» - men treng vi dei eigentleg?

Mitt umiddelbare svar skulle gjerne ha vore nei, men svaret mitt er ja.

Vi treng diagnosar, vi treng namn på utfordringane som den enkelte har, slik at vi kan få ein peikepinn på korleis ein skal kunne legge tilrette for den enkelte.

Men, ein diagnose seier ingenting om korleis du er som menneske, det seier berre noko om at du strevar med eit eller anna som du treng litt ekstra hjelp til.

Ein diagnose seier ingenting om kor flink du er å ta vare på dyra dine, eller kor ufatteleg vittig humor du har, ei heller at du kanskje er så ærekjær innimellom at du treng nokon som må stoppe deg, og hjelpe deg til å avslutte, gje deg trygging på at du er god nok akkurat som du er.

Ein diagnose seier ingenting om kor fantastisk ein venn du er, men den kan forklare kvifor du ikkje kom deg opp på fjelltoppen den dagen, då ledda dine var så stive, at du brukte to timar på å stå opp av senga.

Du har ikkje ADHD fordi du er turbo, ei heller sit du og les telefonkatalogen om du har autisme. Nokon kan sjølvsagt gjere det, men eg garanterer deg det, det er ikkje malen!

Og ikkje alle funksjonshemmingar viser utanpå, og er det verkeleg opp til deg å bedømme om utfordringa er «light», «mild », «høgtfungerande » utan å ha høyrt med hovudpersonen sjølv korleis han eller ho opplever sin kvardag?

Ein har ikkje nødvendigvis depresjon om ein er lei seg, eller om ein føler ein ikkje mestrar livet, men ein kan få ein depresjon om det får lov til å vekse seg stort.

Poenget mitt er at vi er menneske, vi er alle saman unike individ, skrudd i hop på forskjellig måtar, nokre med «merkelappar».

Skulle vi tatt vekk «merkelappane» måtte samfunnet ha snudd seg opp ned, da måtte det ein landsby til for å oppdra eit barn..

I staden kan vi heller jobbe med haldningane våre, slutte å kalle folk «mongo» og gje katten i kommentarer som «han der han har garantert ADHD, den apekatten », for å nemne nokre eksempel.

Bak merkelappen finnes det eit liv, det livet skal få blomstre og den sommerfuglen skal få fly. Lat oss bruke kunnskapen rett!

GOD SKULESTART!