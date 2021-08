Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Hege Lothe, fyrstekandidat for SV i Sogn og Fjordane

« Distrikta treng trygge vegar og gul midtstripe»

Valet i haust er også eit vegval i samferdslepolitikken. Skal dei store pengane brukast på rådyre fjordkryssingar og firefelts motorvegar i byområde med gode kollektivtilbod, eller skal vi prioritere trygge bruksvegar for folk flest?

SV meiner at trygge bruksvegar er avgjerande for at folk skal kunne bu og arbeide i Distrikts-Noreg. Då treng vi å bruke meir pengar på rassikring – noko vi i vårt fylke dessverre blir minna om med altfor korte mellomrom. Vi treng å gjere smale og svingete vegar tryggare, ved å bygge dei ut til ein standard med to køyrefelt og gul midtstripe. Dessutan må vi ta att eit stort etterslep i vedlikehald på fylkesvegar og lokale vegar. Den sitjande regjeringa overførde ei rekke vegar til fylkeskommunane, men dei naudsynte vedlikehaldsmidlane følgde ikkje med. Dei som har rekna på det, meiner at det er bruk for mellom 60 og 80 milliardar kroner til forseinka vedlikehald berre på fylkesvegane. Problemet er ikkje at desse pengane ikkje finst. Problemet er at den sitjande regjeringa og deira støttespelarar vil bruke pengane på dyre prestisjeprosjekt. Berre dei planlagde fjordkryssingane på E39 er kostnadsrekna til nær 200 milliardar kroner.

SV blir ofte omtala som eit jarnbaneparti. Det er rett at vi vil satse på tog både i byregionane og mellom dei store byane, der toget kan avløyse flytransport. Men i distrikta, der folk er avhengige av vegnettet for å komme seg fram, er SV eit vegparti. Vår politikk er å prioritere trygge vegar og gul midtstripe, og det følgjer vi opp i budsjettframlegga våre. I SV sitt alternativ til Nasjonal transportplan foreslo vi derfor å plusse på med 12 milliardar i direkte tilskot til fylkesvegane og 12 milliardar meir til rassikring. Vi skal kjempe for at ei raudgrøn regjering følgjer opp slike prioriteringar. Men skal vi få til det, treng vi eit sterkt SV og di røyst med på laget!