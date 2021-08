Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Arlene Vågene, gruppeleiar i Kinn Høgre.

Det nærmar seg stortingsval

13. september skal det veljast 169 representantar til Stortinget. Av desse kjem 4 Sogn og Fjordane. 3 er direktemandat og 1 er utjamningsmandat. Kven skal representere oss?

Det ser ut til at Arbeidarpartiet tar 1 mandat med Torbjørn Vereide frå Gloppen og 1 mandat går til Senterpartietets Erling Sande også han frå Gloppen.

Det siste sikre mandatet, slik meiningsmålingane ser ut no, står mellom Høgre og Senterpartiet.

Når valet står mellom Senterpartiets Aleksander Øren Heen frå Årdal eller Høgre med Olve Grotle frå Bremanger/ Sunnfjord, då er eg heilt klar på mitt val.

Høgre med Olve Grotle frå Bremanger/Sunnfjord er den som kjenner kysten og området vårt best. Som stortingsrepresentant vil han vere ein ombodsmann og politikar som vil vere synleg og arbeide hardt for det som er viktig for oss.

Eg vel Olve Grotle, kven vel du?

Godt val!