Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Elisabeth B. Hatlenes (H), stortingskandidat for valkrinsen Sogn og Fjordane.

Fråværsgrensa er ein suksess

Tala er overtydande: Fråværet i vidaregåande skule har i snitt sunke med 27 prosent etter at fråværsgrensa vart innført og karakterane har gått opp. No er det på tide at dei andre partia innrømmer at fråværsgrensa er ein suksess.

I 2016 innførte Høgre i regjering ei fråværsgrense i vidaregåande skule som inneber at ein elev som har meir enn 10 prosent udokumentert fråvær i eit fag, ikkje vil ha rett til å få karakterar i faget. Målet var å få fråværet til elevane ned, slik at fleire elevar møter opp på skulen og fullfører og består vidaregåande opplæring.

No er boka som evaluerer fråværsgrensa gitt ut. «Gjennom heile boka har vi framheldt at fråværsgrensa er ein suksess målt opp mot intensjonane: Elevens oppmøte på skulen aukar, og i tillegg er prestasjonane betre målt med karakterar.» står det i konklusjon.

Boka bygg blant anna på rapportane om fråværsgrensa som vart utarbeidd av FAFO og SSB på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet. Formålet var å skaffe kunnskap om utviklinga av fråvær og fråfall i den vidaregåande skulen.

Forskarar konkluderer med at fråværsgrensa har vert ein suksess når det gjelder den store majoriteten elevar og at tala er overtydande: Fråværet er i snitt redusert med 27 prosent. Og rektorar, lærarar og elevar har over tid slutta opp om fråværsgrensa, står det i boka.

No må alle parti innrømme at fråværsgrensa er ein suksess. Her har ein svart på kvitt dokumentert at fråværet er redusert for alle elevgrupper, særlig for dei som hadde høgast fråvær frå før, og karakterane til elevane har gått opp. Dette er oppsiktsvekkande gode resultat!

Å stille krav til at elevar møter opp, er å bry seg om elevane. Men fråværsgrensa er sjølvsagt ikkje det einaste tiltaket for å hjelpe elevane. Det var aldri meint som einaste løysing. Særleg dei sårbare elevane må få hjelp med andre verktøy enn fråværsgrensa. Å bygge eit sterkare lag rundt dei som treng det mest er ein av Høgre sine viktigaste prioriteringar. Heldigvis viser rapporten at fråværsgrensa har gjort det lettare å fange opp elevar som slit. No brukar skulehelsetenesta og rådgjevarane meir tid på desse elevane.

Partia på venstresida går alle inn for å svekke fråværsgrensa. Høgre vil gjere det motsette og lovar å gjere endå meir for å få endå lågare fråvær i skulen. Blant anna vil Høgre stramme inn fråværsoppfølginga i både grunnskulen og vidaregåande skule.

Forskarar skriv i sluttordet at det samla er «rimeleg å anta at fråværsgrensen har komme for å bli, også etter eit eventuelt regjeringsskifte. Det er rett og slett vanskeleg å argumentere mot at elevar som hovudregel bør vere på skulen». For Høgre er det ikkje aktuelt å fjerne fråværsgrensa, og vi håpar no at alle parti ser verdien av å halde fram med den.

Fråværsgrensa er ein suksess, og den er komme for å bli.