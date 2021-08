«Det er mulig kommunedirektøren ikke har forstått hva saken om manglende streaming av møter dreier seg om»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av leder i kontrollutvalget i Kinn kommune, Kjell Heggen.

Kommunedirektøren på ville veier

Det er mulig Kommunedirektør Heggheim ikke har forstått hva saken om manglende strømming av Prosjektutvalsmøte 20.08.2021 dreier seg om.

Problemstillingen er møteoffentlighet. Kommuneloven er i pgf 11-5 krystallklar: "Alle har rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer dersom ikke noe annet følger av denne paragrafen." Dette prinsippet kalles møteoffentlighet. Møteoffentlighet og allmennhetens adgang til møter i folkevalgte organer er grunnleggende for lokaldemokratiet.

Så er det i kommunelovens pgf 11-7 gitt mulighet til å avholde møter som fjernmøter. "Kommunestyret og fylkestinget kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen eller fylkeskommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte." I samme paragraf er det sagt følgende: "Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter."

For å begrense spredning av Covid-19 har regjeringen i midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner sagt følgende: "Fjernmøter i folkevalgte organer skal være offentlige, og alle skal som nevnt kunne følge forhandlingene selv om det er fjernmøter."

Møtet i prosjektutvalget 20.08.2021 var innkalt som digitalt møte der enkelte medlemmer deltok via Teams. Helt innenfor reglene, men for å ivareta møteoffentligheten må møtet enten streames og sendes på KommuneTV i sanntid, eller det må legges ut lenke for å følge møtet via Teams.

Så er det et forhold til som gjør meg bekymret. Etter mine opplysninger var Firdaposten og noen andre politikere (ikke medlemmer av prosjektutvalet) innlogget og kunne følge møtet via Teams. Er det virkelig slik at Kinn kommune sorterer hvem som kan delta (følge) et offentlig møte? Eller er det hele et uhell?