«Det må være ei sterk kjensle av misunning som gjer at mange politisk røde «kan tåle så inderleg vel den urett som ikkje råkar dei sjølv»»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Vidar Grønnevik, Kinn Høgre.

Formuesskatten

Det er nesten oppsiktsvekkande at formueskatten får så stor følelsesmessig merksemd i den pågåande valkampen.

Hagen og Witzøe blir dratt fram som eksempel og fokus blir sett på nokre heller få milliardærar

Desse «børstane» klarer seg nok og blir livet for vanskelig så kan dei ta formuen med seg å flytte til eit land utan formueskatt (slik Hagen-familien har innretta seg).

Formueskatten gjer ein langt breiare og meir omfattande skade for samfunnet enn kva som blir skildra i tabloidmedia sine overskrifter.

Den er for det første grovt urettferdig, den er skadelig for ei rekke mindre verksemder og den gjer norsk eigarskap ei ulempe samanlikna med utanlandsk.

Urettferdig fordi grunnlaget som skatten vert berekna utifrå (skattegrunnlaget) blir fastsatt på ein måte som ikkje reflekterer reell formue.

Om to personar satsar like overskuddsmidlar (over tid), der den eine etablerer forretningsdrift, med tilsette som produserer varer eller tenester og den andre investerer i utbygging av bolig, kjøp av hytte, bilar og båtar så er reglane slik at det vil være stor forskjell på kva utlikna formue dei får, då likningsverdien vert satt lågt for det meste som «er kjekt å ha».

Ein sjølvstendig næringsdrivande har i mange år kun hatt høve til å ha 4% pensjonspremie (har auka til h.h.v 6 og 7 % dei siste par åra), mens ein tilsett i det offentlige eller privat sektor har ein pensjonspremie som kan ligge på mellom 15 og 25% som over tid samlar seg opp til betydelige pensjonssparing.

Om den sjølvstendige næringsrivande skal kunne ha samme pensjon som den andre gruppa, så må denne spare utanfor pensjonssystemet og slik sparing vert lagt inn i grunnlaget for formueskatt. Det blir ikkje pensjonssparing.

Tilsvarande vil ein pensjonist som har innretta seg slik at boligen er nedbetalt når pensjonisttilvære startar og det er spart opp litt på ein sparekonto for å spe på pensjonen, så blir det fort formue som overstig botnfrådraget. Banken gir i dag ca 0,6% rente på slike innskot, skatt på renteinntekt tar ca 0,13 % og formueskatten tar 0,85 %. Dette betyr at det blir ei avkastning på minus 0,28 % og når prisstigninga i samfunnet er rundt 2 % så blir pensjonisten sine møysommelig oppsparte midlar gradvis oppetne av skatt og prisstigning.

Skadelig fordi samfunnet treng alle som vel å bruke det dei har arbeidsinnsats og penger på å skape arbeidsplassar som igjen bidreg med skatt og avgift av verdiskapinga (fordelt som overskotskatt , arbeidsgjevaravgift og skatt frå dei tilsette). Av alle desse mange tusen verksemdene driv det store fleirtalet på ein nøktern måte, der heller ikkje eigar og dagleg leiar har tradisjon for å ta ut løner som kan kallast ekstravagant. Likevel får dei ein straffeskatt basert på kva verksemda er verdt (fint kalla arbeidande kapital) som dei må betale i tillegg til eigen lønnsskatt. For å finansiere dette må svært mange ta ut utbytte (som også må skattleggast) og derved kjem dei lett høgt på listene over skattepliktig inntekt som tabloidmedia liker så godt å skrive om.

Det som ellers ikkje kjem fram i denne samanheng er at mange bransjar er sykliske, slik at verdiane av ein eigarpost endrar seg frå år til år (Farstad-rederiet var som eksempel verdt fleire milliardar (hadde hundrevis av tilsette) og eigarane betalte formuesskatt på over 50 mill kr kvart år i ei årrekke - fram til oljepriskollapsen i 2014 og etter nokre år var verdien komt i tilnærma null). Dette er så urimelig og sterkt urettferdig at ein må være uhyre politisk rød for å kunne forsvare ei slik ordning.

Ulempa for norsk eigarskap ligg i at det vert dyrare å finansiere eigarskap i norske verksemder for norske enn for utenlandske eigarar som ikkje treng å betale formueskatt.

Rapporten frå ein professor på NHH som fastslo at verdien ved salg av eigarskap i norske verksemder ikkje vert påverka av formueskatten er riktig, då selskapsverdi vert rekna ut frå kva kontantstraum selskapet klarer å produsere. Selskapsskatten, derimot påverker denne verdisettinga, då denne må betalast av kontantstraumen i selskapet.

Det som ikkje kjem fram er at ein norsk kjøpar vil måtte akseptere ein lågare avkastning på investeringa enn kva ein utenlandsk kjøpar vil kunne om prisen for å kjøpe eigarandelen er den same.

Dette styrker ikkje global konkurranseevne, der vi veit at konkurransen i kapitalmarknaden går på forskjeller på 0,1% og mindre.

Eg har kome til at det må være ei uhyre sterk kjensle av misunning som gjer at så mange politisk røde «kan tåle så inderlig vel den urett som ikkje råkar dei sjølv»