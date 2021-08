«Kim Gunnar Jensen si rekke med feilaktige påstander er heilt uakseptabel»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Olve Grolte, stortingskandidat for Høgre i Sogn og Fjordane, og er eit svar til Kim Gunnar Jensen til innlegg.

Historieforfalsking og fake news frå Kim Gunnar Jensen

I eit delvis uforståeleg innlegg i Firdaposten prøver Kim Gunnar Jensen å få det til at underteikna har arbeidd for at Florø Lufthamn ikkje skulle kome inn i FOT-rute systemet igjen. Dette er direkte feil. Underteikna har tvert om arbeidd for at det motsette skulle skje – altså at det igjen skulle bli FOT-ruter i Florø.

Bakgrunnen for Kim Gunnar Jensen sine feilaktige påstandar er kontakten underteikna hadde med Statsministeren sitt kontor (SMK) i januar 2019, og som Jensen hevdar gjaldt ruta Førde-Oslo og Florø Oslo. Dette er direkte feil. Kontakten med SMK gjaldt flyruta Førde-Bergen, og det var òg bakgrunnen for at underteikna tok kontakt med SMK. Som kjent var frykta for flyruta Førde-Bergen reell, og denne blei seinare lagt ned.

Når det så gjeld Florø lufthamn har underteikna både i eigenskap av ordførar i Førde/Sunnfjord kommune og medlem i Interesseutvalet for Førde Lufthamn Bringeland, gjort gjeldande at FOT-rutene må opprettast igjen.

Som ordførar har underteikna fleire gangar tatt til orde for at Florø lufthamn måtte inn på FOT-rute nettet igjen. Dette blei òg gjort i den samanhengen Kim Gunnar Jensen driv med sitatfusk. I ei kort omtale av flyruta Førde-Oslo, blei det såleis òg her peika på dei mange negative konsekvensane kommersialiseringa hadde fått i Florø, og at eg støtta at Florø lufthamn fekk tilbake FOT-rutene.

For interesseutvalet sin del, blei dette gjort uttrykkeleg i ei uttale frå interesseutvalet av 27. april i 2018 (Uttale NTP 2018-2027 framtidig lufthamn-struktur), kor det mellom heiter: «Kommersialiseringa av Flora lufthamn har klart og tydeleg vist at dette ikkje er ei god løysing for våre kortbaneflyplassar. Prisane går opp, talet ruter går ned og samfunnsnytten er negativ. FOT-ruter er einaste alternativ for våre fire flyplassar.»

Arbeidarpartipolitikaren Kim Gunnar Jensen er sjølvsagt i sin fulle rett til å meine kva parti og kva stortingskandidat han meiner best kan representere interessene til Florø Lufhamn, og han må òg få lov til å meine at eg helst ikkje burde ha arbeidd for interessene for Førde/Sunnfjord kommune sjølv om eg har vore ordførar her. Derimot er Kim Gunnar Jensen si rekke med feilaktige påstander heilt uakseptabel.

Underteikna stiller til val som stortingskandidat for Høgre. Det gjer eg ikkje minst for å arbeide for å styrke og utvikle kysten og Florø, her medrekna det fantastiske næringslivet her. I denne samanheng er eg opptatt av å styrke både Florø lufthamn og flytilbodet på flyplassen.