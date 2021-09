Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Doris Christensen, Kinn Arbeiderparti.

Å styre landet i et sunt spor for natur, klima og folk. Vil MDG bidra til ansvarlighet?

Kun gjennom samarbeid og motivasjon vil vi klare endringer som er gjennomgripende for vanlige folk og næringslivet. Samarbeid i politikken, fra kommunenivå til den globaliserte verden. Mellom lokalt næringsliv, innovatører på alle områder fra store industribedrifter til små matprodusenter og eneforetak med ideelle formål om livskvalitet og helsefremmende aktiviteter og samvær. Samarbeid i politikken må basere seg på gjensidige forpliktelser og ha en etisk standard vi som samfunn bør stå for.

Motivasjon til handling drives av egeninteresser og våre behov for trygghet i hverdagen. Våre bekymringer for fremtiden ser ut til å være todelt. Noen snakker mest om utrygghet for livsgrunnlaget forstått som «velferden» og noen frykter mest at varig skade på natur og klima ødelegger livsgrunnlaget vårt. Disse to perspektivene henger sammen og utelukker ikke hverandre. Derfor mener Arbeiderpartiet at en sluttdato for en utvalgt næring ikke er verken nødvendig eller klokt.

Når MDG på TV2 lørdag kveld slår fast at en sluttdato for leting og produksjon av olje og gass er et ufravikelig krav, så er de i fare for å underminere muligheten til å være del av den ansvarlige politikk for løsninger vi må finne på problemene våre. Å true med politisk kaos gjennom å skulle kaste en ny rød-grønn regjering før den er etablert, er særdeles lite smart. Ultimatum gjør prosessen vanskeligere nå og styring utrygt senere. Vi trenger å kunne samarbeide med så store deler av de rød-grønne partiene som mulig for å øke gjennomslagskraften. MDG er en viktig stemme i valgkampen og vi hører dere.

Marius Dalin er tydelig i Firdaposten søndag og han har rett i at vi som samfunn ikke har råd til at folk blir uten arbeid i omstillingen. Nettopp. Arbeiderpartiet går til valg på en regjering der SV og Sp står sammen med Ap. MDG har vist seg som et parti som også står seg godt i posisjon i kommuner. Forhåpentligvis kan man mot slutten av valgkampen finne tonen som bidrar positivt til samarbeid til beste for framtidens politikk. Arbeiderpartiet er enige i målet MDG jobber mot, en stor snuoperasjon som også innebærer å ta moralsk ansvar. Ansvar for folk, samfunn, natur og klima.