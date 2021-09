Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Harald Kvame, eigar i H. Kvame AS og ordførar i representantskapet i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

«Fråvær i skulen blir til fråvær i jobb»

Det viktigaste når du søkjer nye tilsette er at dei faktisk kjem på jobb. I vår bransje er eit arbeidslag avhengig av at alle stiller på tid. Utan dumper sjåføren blir det vanskeleg å bygge veg. Det same blir det utan maskinføraren på gravemaskina. Alle er avhengige av alle. Fråværsgrensa må derfor bestå.

Anleggsbransjen er noregsmeister i lærlingar. Vi er den bransjen som gjerne skulle hatt fleire lærlingar og har ynskt kravet om lærlingar velkome. Når vi får lærlingar på anlegg er vi avhengig av at dei har lært rutinar som må haldast med maskinene og at dei har fått vanar som er egna for å arbeide i eit lag på anlegget. Eitt av dei viktigaste er å kome på jobb i tide. Fråværsgrensa som blei innførd har gjeve oss lærlingar som på skulen har lærd at fråvær, unntatt ved sjukdom, ikkje tolererast. Å kome og gå på skulen når ein ynskjer det er ikkje lenger mogleg. Fråværsgrensa er ein suksess. Fråværet har gått ned, og med det har talet som fullfører skulegongen auka. Fråværet har gått ned med 27 pst. Yrkesfaga har hatt størst nedgang i fråvær. Dette er svært viktig då fråfallet på yrkesfag tidlegare var stort.

Å mjuke opp krav og forventningar til fråvær i skulen førebur ikkje ungdomen på yrkeslivet. Der forventast det at ein møter på jobb til avtalt tid. At ulike parti ikkje ser ut til å skjøne verdien av dette bekymrar oss.