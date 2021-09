Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet Gunnar Osmundsvaag.

Skram skole må bevares

Jeg bor østpå, men er stolt av å være måløyværing og av å ha gått på Skram skole, det fineste skolebygget i fylket.

Nå ser jeg ofte på Fjordenes Tidendes sveipende web-kamera som står på Kulen. Det vekker mange minner og gir assosiasjoner. På kveldstid gir synsinntrykket assosiasjoner til Mumbai, der lyskjeden rundt bukta har navnet The Queen’s Necklace. I Måløy er det flere rader i smykket, og i senter er selveste juvelen, Skram skole. Skolen er Måløys signalbygg nr. 1. En vakker bygning med de samme symmetriske arkitektoniske kvaliteter som mange nasjonale monumentale bygg.

I tillegg til det visuelle har Skram skole hatt en enorm betydning for utviklingen av Måløy og selvfølelsen av å være måløyværing. Det handler om identitet og kulturhistorie. Da har marginale kost/nytte kalkyler liten mening. Slik jeg ser det, er det meningsløst i det hele tatt å tenke tanken å rive bygget og sette opp et sterilt bygg uten samme varige kvaliteter som den gamle bygningen.

Nylig har jeg sett en video fra kjerneboringene som er utført i dekkene på skolen. Ingeniørfaglig sett, kan det neppe lages en bedre konstruksjon i dag. Slik jeg oppfattet videoen, er den gamle skolen i utmerket strukturell stand. Da ligger alt til rette for å integrere det gamle bygget med nybygg som har de kvalitetene, og det arealet som er nødvendig i dag.

Selv har jeg det meste av livet arbeidet i et kontorkompleks som i flere omganger har blitt utvidet med nye bygningskropper, og der det eldste bygget også var et signalbygg. Med selvsyn har jeg sett at det er mulig å få til svært gode løsninger med å kombinere gammelt og nytt, selv på en vanskelig tomt. Det handler om vilje, og vilje har måløyværingene.

Det var spørreundersøkelsen med resultat 90 prosent for rivning som fikk meg til å skrive dette. Denne undersøkelsen kan umulig reflektere måløyværingens mening. Derfor oppfordrer jeg alle måløyværinger til å mobilisere og sende kommunen sin stemme, samtidig som alle ringer minst to andre måløyværinger og får også dem til å stemme.

Slik får vi et folkeflertall for å bevare skolen vår.